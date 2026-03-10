eldiario.es
Sumate
Has elegido la edición de . Verás las noticias de esta portada en el módulo de ediciones locales de la home de elDiario.es.
Guerra en Medio Oriente

La OMS afirma que 486 civiles murieron en ataques israelíes contra el Líbano

  • El representante de esa organización en el Líbano, Abdinasir Abubakar, detalló -en un enlace por videoconferencia desde Beirut- que 84 niños y 44 mujeres murieron en esas circunstancias. Refugiados y trabajadores migrantes constituyen el 10 % de las víctimas.

La sucursal destruida de Al-Qard Al-Hasan, una institución financiera afiliada a Hezbollah, tras ser atacada por un ataque israelí en los suburbios del sur de Beirut, Líbano, el 9 de marzo de 2026.
La sucursal destruida de Al-Qard Al-Hasan, una institución financiera afiliada a Hezbollah, tras ser atacada por un ataque israelí en los suburbios del sur de Beirut, Líbano, el 9 de marzo de 2026. EFE/EPA/WAEL HAMZEH

elDiarioAR

10 de marzo de 2026 12:40 h

0

La Organización Mundial de la Salud (OMS) sostuvo que los ataques de Israel contra el Líbano causaron la muerte de 486 civiles, así como 1.313 heridos, de los que una parte importante son niños y mujeres.

El representante de esa organización en el Líbano, Abdinasir Abubakar, detalló -en un enlace por videoconferencia desde Beirut- que 84 niños y 44 mujeres fallecieron en esas circunstancias.

El conflicto que estalló en Irán, tras los bombardeos iniciales de Israel y Estados Unidos el pasado 28 de febrero, se extendió a otros países de Oriente Medio, incluido Líbano, que está siendo extensamente atacado desde hace una semana por las fuerzas israelíes.

Además de las víctimas mortales entre menores y mujeres, la OMS señaló que 259 de los primeros y 280 de las segundas resultaron heridos.

Refugiados y trabajadores migrantes constituyen el 10 % de las víctimas.

Además, la OMS informó que en el sector de la sanidad 56 recintos de atención de salud fueron afectados, incluyendo cinco hospitales que quedaron fuera de servicio, mientras que entre las víctimas hay 19 sanitarios.

Abubakar indicó que la OMS está apoyando el acceso a la atención hospitalaria de refugiados sirios heridos en la guerra y de las poblaciones migrantes, mientras que el Ministerio de Salud sigue garantizando la cobertura de los ciudadanos libaneses.

Asimismo, se están reforzando los sistemas de vigilancia de enfermedades y alerta temprana con el despliegue de personal de vigilancia en los refugios y el aumento de la capacidad de los centros de atención telefónica para la detección y la respuesta a cualquier brote infeccioso.

EFE

Etiquetas
Logo elDiarioAR

Necesitamos tu aporte económico para seguir haciendo periodismo de acceso libre

SUMATE ACÁ
stats