Comienza el primer juicio oral a detenidos por el protocolo antipiquetes de Bullrich

El primer juicio vinculado a la aplicación del llamado “protocolo antipiquetes”, impulsado por la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, comienza este martes en la Ciudad de Buenos Aires y tiene como acusados a cinco manifestantes detenidos durante una protesta frente al Congreso en febrero de 2024. El proceso es seguido de cerca por organismos de derechos humanos y organizaciones sociales, que advierten sobre un posible caso de criminalización de la protesta.

Los hechos se remontan al 2 de febrero de 2024, en los primeros meses del gobierno de Javier Milei, cuando se desarrollaban movilizaciones frente al Congreso contra el proyecto de ley impulsado por el oficialismo —conocido entonces como Ley Ómnibus y luego como Ley Bases—. En ese contexto, organizaciones culturales y sociales habían montado un festival en las inmediaciones del Parlamento para expresar su rechazo a las políticas del Gobierno.

Durante la jornada se desplegó un operativo de fuerzas federales y se produjeron incidentes en la zona de Plaza Congreso. En ese marco fueron detenidas 14 personas. Con el avance de la causa judicial, cinco de ellas quedaron imputadas y ahora enfrentarán juicio oral acusadas del delito de “atentado contra la autoridad”, una figura penal que prevé penas de hasta un año de prisión.

Astor Valentín Galán Vizgarra, Joaquín Ignacio Gould, Pedro Esquivel, Juan Carlos Denuble y Nelson Joaquín Arrúa son los acusados, quienes según la fiscalía, cerca de las 00.20 del 3 de febrero de 2024 arrojaron piedras y botellas de vidrio hacia el personal de la PFA que los detuvo.

El juicio se realizará en el fuero Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad y se desarrollará a lo largo de tres audiencias previstas para esta semana. Las defensas sostienen que la acusación se basa principalmente en declaraciones de efectivos de la Policía Federal y cuestionan la falta de otras pruebas. Según denunciaron abogados y organismos de derechos humanos, el expediente presenta una “orfandad probatoria” y se apoya casi exclusivamente en testimonios policiales recogidos durante la investigación.

El caso se convirtió en el primero en llegar a juicio oral tras la implementación del protocolo de orden público anunciado por Bullrich en diciembre de 2023. Esa normativa habilitó la intervención de fuerzas federales ante cortes de calles y dispuso la identificación de manifestantes y la eventual imputación de los organizadores de protestas, además de la posibilidad de cobrar los costos de los operativos a quienes convocaran las movilizaciones.

Desde su puesta en marcha, el protocolo generó controversias jurídicas y políticas. Diversos organismos de derechos humanos y organizaciones sociales cuestionaron la medida por considerar que restringe el derecho a la protesta. En distintos ámbitos también se presentaron denuncias contra operativos policiales realizados en manifestaciones frente al Congreso durante 2024, en algunos casos por presuntos excesos en el uso de la fuerza.

Para las organizaciones que siguen el caso, el proceso judicial que comenzará ahora puede marcar un precedente sobre el alcance de las políticas de seguridad aplicadas durante las protestas en la actual gestión. En ese sentido, sostienen que el juicio no sólo evaluará la conducta de los cinco acusados sino también el modo en que se aplicó el protocolo durante las movilizaciones contra el Gobierno.

Un caso similar en Córdoba

En paralelo, organizaciones sindicales denuncian un proceso judicial similar en la provincia de Córdoba. La CTA Autónoma de esa provincia informó que la Justicia local elevó a juicio una causa contra el dirigente sindical Federico Giuliani —secretario general de ATE y referente de la central— y otros 14 militantes detenidos durante una protesta realizada el 28 de agosto frente a la Secretaría de Políticas Sociales de la Municipalidad de Córdoba.

Según la denuncia de la central sindical, durante esa jornada se produjo un operativo policial que terminó con la detención de dirigentes, militantes y trabajadores que participaban del reclamo social. Entre ellos se encontraban Giuliani y la secretaria adjunta de la CTA Córdoba, Silvia Alcoba. Tras las detenciones, varios de los manifestantes fueron trasladados al penal de Bouwer.

La CTA Córdoba sostiene que el expediente judicial se basa en una investigación “plagada de inconsistencias, contradicciones y omisiones” y lo presenta como un caso de criminalización de la protesta. El requerimiento de elevación a juicio fue presentado por la fiscalía provincial, lo que abre ahora la etapa de juicio oral para los 15 imputados.

MC