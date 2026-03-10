Milei acusó a Rocca y Madanes Quintanilla de “atacar a los argentinos en connivencia con políticos ladrones”

El presidente Javier Milei inauguró este marte la Argentina Week 2026 en Nueva York, ante inversores, empresarios y políticos, y volvió a apuntar con dureza contra Paolo Rocca, CEO de Techint, y a Javier Madanes Quintanilla, dueño de Fate, al acusarlos de ser “empresarios prebendarios”.

“Todos saben que en las últimas semanas tuve confrontaciones abiertas con Paolo Roca, con Javier Madanes Quintanilla y con el sector textil. Como nadie me puso una cara visible, no puedo atacar de manera directa, pero sí puedo decir que son dos empresarios prebendarios”, sentenció el jefe de Estado.

“Rocca y Madanes, en connivencia con políticos ladrones, atacaron a los argentinos, pero eso se terminó, se terminó la Argentina corrupta”, dijo Milei en la sede del JP Morgan en los Estados Unidos.

Además, aseguró que el dueño de Fate “apretó al Gobierno y extorsionó a cambio de mantener una protección que favorecía a la principal fábrica de aluminio del país, Aluar”. Y agregó: “Si no le manteníamos la barrera, nos iba a tirar 920 trabajadores a la calle un día antes de tratar la reforma laboral. Y nos tiró 920 trabajadores a la calle, esto no es un juego de niños”, apuntó el mandatario. Y fue más allá: “Aquellos que defienden la industria nacional, son unos chorros. Un político populista claramente podría abrir las importaciones, podría abrir el comercio, porque básicamente si abre el comercio implica tener bienes de mejor calidad a un mejor precio. Por suerte nosotros nos estamos sacando de encima a aquellos que usan el nacionalismo berreta, de pacotilla, para defender el robo de políticos y empresarios prebendarios”, completó.

Según el Presidente, “si los neumáticos costaban 100 dólares y el político pone una pared enorme para que no se puedan importar y hay que pagarlos 400, eso es un problema. Las personas ahora van a poder ahorrar 300 y lo van a poder gastar en el resto de los bienes de la economía. Los empleos que se destruyen en un sector se crean en otro que está en condiciones de competir internacionalmente”, analizó.

Por su parte, defendió su política de apertura de importaciones en beneficio de “millones de argentinos” y detrimento de los intereses de los empresarios mencionados. “Hay un problema asignativo. Están distorsionandoo los precios relativos, produciendo algo que no debería. Si abren, ahora van a poder comprar a 100. Es cierto que ese sector va a ir a pérdida, si no se reconvierte, y desaparece.”, alertó.

“Este tipo de peleas no son gratis y hacen ruido, pero como el estoico que soy, estoy dispuesto a soportar operaciones, presiones, difamaciones, pero no voy a ceder en hacer grande la Argentina nuevamente”, manifestó Milei bajo la atenta mirada de sus ministros, de su hermana Karina y de gobernadores aliados, presentes en el auditorio.

De acuerdo al mandatario, “cuando la política es justa, la moral y la eficiencia van de la mano. Algún trasnochado quiso mostrar como que nosotros somos anti empresa, algo que nunca se me hubiera ocurrido. Tenés enfrente gente mala, pero además creativa para el mal”, sentenció.

Al inicio de su discurso, Milei agradeció a los presentes y dijo que era “un placer enorme para mí estar aquí y dar esta charla” explicó la dinámica de su exposición: “Tendrá que ver con el mecanismo de toma de decisiones, es decir, cómo diseñamos nuestra política de Estado. Recientemente he estado presentando esta idea, que básicamente, estará plasmada en mi próximo libro, llamado ”La moral como política de Estado“. Concretamente tenemos como objetivo hacer de Argentina el país más libre del mundo, pero la forma de alcanzar los objetivos que planteo a mis ministros es que no todos los instrumentos de política son aceptables, hay restricciones morales, porque cuando uno hace lo que es justo, la economía prospera. Si no es así, priorizando los valores éticos y morales de occidente, con cuatro pilares fundamentales, la filosofía griega, el derecho romano, la rectitud de los estoicos y los valores judeocristianos que determinan lo que está bien y lo que está mal, esto termina mal”, sostuvo.

Asimismo, remarcó: “Si es tan evidente, entonces por qué hay un político que defiende esto. Es lógico: es corrupción. Sostienen ese sistema porque sostiene la corrupción. Los Kirchner, cuando insultaban a Rocca, no lo insultaban porque lo odiaran sino porque negociaban la coima”.

“Cuando peleo, peleo por el bienestar de los argentinos. Una política podría ser utilitarista en lo político y eficiente en lo económico, y aún así ser injusta, por lo que no debería ser defendida”, subrayó el libertario, y añadió: “Si me gano mi dinero justamente, quién carajo es el político para decir en qué puedo gastarlo y en qué no. Es un cercenamiento en la libertad y si la consecuencia de ellos es una barrera comercial, es un robo”.

En otro pasaje de su discurso, el mandatario agradeció a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, por su política interna y la pérformance electoral de La Libertad Avanza. “En condiciones normales hubiera sido un triunfo en primera vuelta si hubiera sido presidencial. Le quitamos al peronismo la mayoría en las dos cámaras. Estamos pasando reformas que nunca se había logrado. Vaya que políticamente funciona, gracias Jefe”, destacó.

“No tengo duda de que los buenos vamos a ganar. Aún en esta coyuntura, Argentina mejora los términos de intercambio. Hacer las cosas bien paga”, insistió, y completó: “Estamos haciendo todo para terminar de una vez con el kirchnerismo y con el populismo. Nos fue bien en la de medio término, esperemos que nos vaya bien en la general”.

Por último, mencionó a los ministros de Economía, Luis Caputo; de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; de Capital Humano, Sandra Pettovello; y de Salud, Mario Lugones, por su desempeño laboral. A excepción de Pettovello, Diego Santilli (Interior), Alejandra Monteoliva (Segurida) y Carlos Presti (Defensa), el resto del Gabinete se encuentra presente en la Argentina Week.