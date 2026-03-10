La cantidad de locales vacíos en CABA aumentó un 38,5% en el primer bimestre del año

La cantidad de locales vacíos en las principales áreas comerciales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) aumentó un 38,5% en el primer bimestre del año respecto al mismo período de 2025, según un relevamiento de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).

El reporte expuso que durante el primer bimestre de 2026 se detectaron un total de 284 locales en venta, alquiler o cerrados en las áreas relevadas.

Asimismo, reveló que con respecto a la medición anterior, correspondiente a noviembre-diciembre de 2025, se detectó un crecimiento del 43,4%, ya que en el final del año pasado los locales vacíos habían sido 198.

Al analizar exclusivamente los locales en alquiler y venta (es decir, los ofrecidos), el informe puntualizó que, durante los primeros dos meses del año, en alquiler hubo una suba del 158,8% con respecto a enero-febrero de 2025, y un alza del 91,3% comparado con el período anterior (noviembre-diciembre).

Mientras que, en venta hubo un crecimiento de 12,5% en comparación a enero-febrero de 2025 y un descenso de 25% en relación al bimestre anterior.

De acuerdo a la medición de la Cámara, que se realiza desde 2014 incluyendo a las principales arterias comerciales porteñas, “se registraron avances bimestrales en todas las zonas menos en la Av. Pueyrredón (0-1200) que se mantuvo igual que el bimestre anterior”.

La Plata también sufre

Por otro lado, en las principales áreas comerciales de La Plata se registró un crecimiento de 180% en el número de locales inactivos durante el primer bimestre del año frente al mismo periodo de 2025, según precisó la CAC en base a un relevamiento de la Federación de Mayoristas y Proveedores del Estado de la Provincia de Buenos Aires (FEMAPE)

La entidad aclaró respecto al dato interanual que “esta variación estuvo magnificada por la baja base de comparación, dado que en el primer bimestre del año pasado solo se habían detectado 5 locales inactivos”.

Durante los primeros dos meses de 2026 se detectaron un total de 14 locales sin actividad comercial en las áreas relevadas, lo que implica un incremento de 7,7% respecto a noviembre-diciembre de 2025.