Ruido entre los gobernadores y aval de inversores: el impacto de las críticas de Milei a los empresarios en Nueva York

Las declaraciones del presidente Javier Milei contra parte del empresariado argentino durante la apertura del Argentina Week en Nueva York generaron repercusiones políticas y económicas, con reacciones de gobernadores que integran la comitiva oficial, dirigentes opositores y también comentarios reservados de empresarios presentes en el encuentro. El mandatario calificó como “empresarios prebendarios” a Paolo Rocca, del grupo Techint, y a Javier Madanes Quintanilla, titular de Aluar y de Fate, en un foro que tenía como objetivo principal promover inversiones en el país.

Uno de los primeros en pronunciarse fue el gobernador de Mendoza, el radical aliado Alfredo Cornejo, quien buscó bajar el tono a la polémica y diferenció su postura de las críticas del Presidente. “No comparto las generalizaciones”, afirmó el mandatario provincial al ser consultado por las declaraciones de Milei contra empresarios argentinos, aunque al mismo tiempo defendió la necesidad de avanzar en reformas económicas para mejorar la competitividad del país.

Cornejo sostuvo además que el principal desafío sigue siendo generar condiciones de estabilidad macroeconómica que permitan atraer inversiones y consolidar el crecimiento. En ese marco, planteó que el país necesita reglas claras y previsibilidad para fortalecer la relación con el sector privado.

También se expresó desde Estados Unidos el gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, quien interpretó la presencia conjunta de mandatarios provinciales con el Presidente como una señal institucional hacia el exterior. Según sostuvo, la visita muestra “madurez dirigencial” y busca exhibir ante inversores internacionales el potencial productivo del país. Además de Cornejo y Torres, Milei estuvo acompañado este martes por los gobernadores Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta), Claudio Vidal (Santa Cruz), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Juan Pablo Valdés (Corrientes) .

“Hay un gesto de madurez dirigencial, donde las provincias junto con la Nación nos ponemos de acuerdo para hacer vidriera de todo el potencial que tiene la Argentina en materia de hidrocarburos, gas, energías renovables, pesca, seguridad alimenticia, logística, minería y vitivinicultura”, afirmó Torres en declaraciones radiales desde Nueva York. El gobernador también planteó que la Argentina necesita “más calidad institucional y más previsibilidad” para consolidar la llegada de inversiones y consideró que hoy el país vuelve a ser visto como una oportunidad en el escenario internacional.

Las reacciones también llegaron desde el ámbito financiero internacional. El CEO de JP Morgan, Jamie Dimon, elogió la orientación económica del Gobierno y destacó el perfil de Milei. “Tiene convicciones muy sólidas sobre cómo arreglar un país”, sostuvo el ejecutivo durante su intervención en el encuentro con empresarios e inversores. El banco fue de los socios principales de la Casa Rosada para organizar el llamado Argentina Week. De hecho, el mandatario habló en la sede de la entidad financiera.

Mariana Schoua, presidente de AmCham, la cámara de comercio Argentina-EE.UU., también se desligó de la polémica y apuntó al objetivo que tiene la plataforma de atracción de inversiones: “Lo más importante es generar confianza, sobre todo con la historia que tenemos. Los inversores pretenden estabilidad, previsibilidad y reglas claras”.

En la política local, en cambio, las críticas no tardaron en aparecer. El diputado nacional massista Sebastián Galmarini cuestionó las palabras del Presidente y señaló la contradicción entre buscar inversiones extranjeras y confrontar públicamente con empresarios argentinos durante un evento destinado justamente a promover oportunidades de negocios en el país.

Mientras tanto, entre los asistentes al foro también circularon evaluaciones más matizadas. Según reconstrucciones periodísticas del encuentro, varios empresarios comentaron en conversaciones reservadas que el discurso generó sorpresa por el contexto en el que fue pronunciado. “Decir que defender la industria nacional es ser 'chorro' justo cuando cierran fábricas y sobran despidos no es solo una provocación, es una definición de gobierno. Para Milei, producir parece ser el problema”, sentenció.

En voz baja algunos ejecutivos consideraron que el discurso en Nueva York se trató de un planteo “impropio para el ámbito” de un foro internacional de inversiones. El episodio volvió a poner en evidencia una de las tensiones que atraviesan el discurso económico del Gobierno: la búsqueda de atraer capitales internacionales mientras el Presidente mantiene una fuerte confrontación retórica con parte del sector empresario que, según su visión, creció al amparo del Estado.

