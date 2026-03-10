La línea de pobreza e indigencia en CABA creció por encima de la inflación en febrero

Las familias que residen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) necesitaron durante febrero ingresos de al menos $1.440.146 para no ser pobres y de aunque sea $2.269.215 para ser consideradas de clase media, de acuerdo a lo informado hoy por el Instituto de Estadísticas y Censos porteño (IDECBA).

Las canastas que se utilizan para determinar la línea de la pobreza e indigencia en la Ciudad, subieron hasta 3,1%, es decir que avanzaron por encima de la inflación en el segundo mes del año, que en el territorio porteño escaló hasta el 2,6%.

La medición se realiza considerando como una familia tipo a aquella compuesta por dos adultos y dos menores, que en el mes pasado necesitó ingresos por lo menos de $2.269.215 para ser de clase media, de al menos $1.440.146 para no ser pobre y aunque sea de $791.579 para no ser catalogada como indigente.

La Canasta Básica Alimentaria (CBA), que define el umbral de indigencia, trepó 3% en febrero, mientras que la Canasta Básica Total (CBT), que mide la pobreza, también subió 3% en el segundo mes del 2026. De esta manera, en el mes pasado la línea de pobreza creció un 3,11% y la de indigencia se elevó un 3,14%.

El organismo estadístico porteño precisó que en relación con un año atrás, la línea de pobreza pasó de estar en $1.089.146 durante febrero de 2025 a $1.440.147 en el mismo mes del actual calendario. En tanto que la línea de indigencia avanzó de $581.583 a $791.579.

Estratos según ingresos

En situación de indigencia: hogares cuyo ingreso total mensual no alcanza para cubrir la Canasta Básica Alimentaria (CBA – Línea de indigencia). Tienen ingresos totales de hasta $791.579,12.

En situación de pobreza no indigente: hogares cuyo ingreso total mensual no alcanza para cubrir la Canasta Básica Total (CBT – Línea de pobreza) pero permite al menos adquirir la CBA. Cuentan con un total de ingresos entre $791.579,13 y $1.440.146,88.

No pobres vulnerables: hogares cuyo ingreso total mensual es de al menos la CBT y no alcanza la Canasta Total (CT) del Sistema de Canastas de Consumo. Registran ingresos totales entre $1.440.146,89 y $1.815.372,47.

Sector medio frágil: hogares cuyo ingreso total mensual es de al menos la Canasta Total y no alcanza 1,25 veces la CT del Sistema de Canastas de Consumo. Tienen ingresos mensuales entre $1.815.372,48 y $2.269.215,59.

Sector medio “clase media”: hogares cuyo ingreso total mensual es de al menos 1,25 veces la CT y no alcanza cuatro veces la CT del Sistema de Canastas de Consumo. Ganan desde $2.269.215,60 hasta $7.261.489,91 al mes.

Sector acomodado: hogares cuyo ingreso mensual supera cuatro CT del Sistema de Canastas de Consumo, con ingresos al mes de $7.261.489,92 en adelante.

Con información de la agencia NA