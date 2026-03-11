Los senadores cobrarán más de $11 millones en marzo tras un nuevo acuerdo salarial en el Congreso

Las dietas de los integrantes del Senado de la Nación Argentina superarán en marzo los 11 millones de pesos brutos luego del acuerdo salarial alcanzado entre los gremios y las autoridades del Congreso de la Nación Argentina para los trabajadores legislativos. El incremento impacta directamente en los ingresos de los senadores porque sus haberes están atados al valor de los módulos que se utilizan para calcular los salarios del personal parlamentario.

El entendimiento fue firmado por representantes de los sindicatos legislativos y las autoridades de ambas cámaras y establece una suba acumulada del 12,5% entre diciembre y mayo. El esquema contempla aumentos retroactivos y progresivos: 2% en diciembre, 2,5% en enero, 2,2% en febrero, 2% en marzo, 1,7% en abril y 1,5% en mayo.

Debido a que las dietas de los senadores se calculan en función de esos módulos, el ajuste impactará automáticamente en sus ingresos. Desde noviembre del año pasado los legisladores de la Cámara alta percibían alrededor de $10,2 millones brutos, cifra que ahora se elevará hasta unos $11,6 millones a medida que se apliquen los incrementos acordados.

Cómo se compone la dieta

El salario de los senadores se compone de 4.000 módulos: 2.500 correspondientes a la dieta básica, 1.000 por gastos de representación y 500 adicionales en concepto de desarraigo. Este último ítem se paga a los legisladores que viven fuera de la Ciudad de Buenos Aires.

Hay, sin embargo, algunas excepciones. No cobran el adicional por desarraigo los senadores porteños Patricia Bullrich, Agustín Monteverde y Mariano Recalde, mientras que Alicia Kirchner decidió mantener su jubilación como exgobernadora en lugar de percibir ese plus.

Diferencias con Diputados

El sistema salarial no es el mismo en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, donde las dietas de los legisladores no están atadas a las paritarias del personal del Congreso. En ese caso, los ingresos dependen de decisiones administrativas de las autoridades de la Cámara.

Actualmente, los diputados perciben alrededor de $6 millones brutos, con un ingreso neto cercano a $4,5 millones, más un adicional de aproximadamente $600.000 por gastos de representación. La brecha entre ambas cámaras genera reclamos desde hace tiempo entre legisladores de la Cámara baja, que señalan que sus sueldos son casi la mitad de los que perciben sus pares del Senado.

Un sistema que se definió tras la polémica

El mecanismo que vincula la dieta de los senadores con las paritarias legislativas fue definido en 2024, cuando la Cámara alta resolvió que cada aumento acordado con los trabajadores del Congreso impactaría automáticamente en los haberes de los legisladores. La decisión buscó evitar nuevas controversias públicas por aumentos votados directamente por los propios senadores.