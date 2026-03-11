El Consulado argentino en Miami difundió un show pago de Fátima Flórez y generó críticas

El Consulado General de la Argentina en Miami, que depende del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, quedó envuelto en una controversia tras la difusión de un correo institucional en el que se promociona un espectáculo privado e incluso se incluye un enlace directo para comprar entradas.

El mensaje fue enviado desde la cuenta oficial cultural_cmiam@mrecic.gov.ar con el asunto “FÁTIMA UNIVERSAL (este sábado)”. En lugar de convocar a una actividad institucional, académica o cultural de acceso gratuito, el correo promociona el show de la humorista Fátima Flórez, quien además mantuvo una relación con el presidente Javier Milei.

Promoción de un evento privado

El texto del correo comienza con la frase: “Nuestros amigos de ARPI Group presentan”, una introducción que muestra al propio consulado respaldando la productora privada encargada del espectáculo.

Además, el mensaje incluye un link directo hacia la plataforma de venta de entradas Ticketplate para asistir a la función que se realizará el sábado 14 de marzo en los estudios de ARPI Studios, en Miami.

La utilización de una cuenta oficial del Estado para difundir un evento con fines comerciales generó cuestionamientos, ya que supone el uso de canales institucionales y bases de datos oficiales para promocionar una actividad privada.

La situación fue advertida en redes sociales por la periodista Victoria De Masi, quien publicó una captura del correo en la red social X y calificó el episodio como “curioso”. Según explicó, la representación diplomática difundió la obra incluyendo un enlace directo para adquirir los tickets.

Entradas y paquetes especiales

En el sitio de venta vinculado desde el correo se detallan los valores para asistir al espectáculo.

La entrada denominada “General 2” cuesta 40,32 dólares, mientras que el sector VIP tiene un precio de 110 dólares.

La opción más cara es el paquete “VIP Meet and Greet”, valuado en 198 dólares, que incluye la posibilidad de conocer a la artista y tomarse una fotografía con ella al finalizar la función.

