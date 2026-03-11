Adorni admitió que su esposa viajó en el avión presidencial a Miami y Nueva York: “Quería que me acompañe”

La esposa de Manuel Adorni, Bettina Angeletti, viajó en el avión presidencial que llevó a Javier Milei a Miami y Nueva York en los últimos días. El episodio lo admitió el propio jefe de Gabinete en una entrevista este martes por la noche y su explicación rozó lo insólito: “Quería que mi mujer me acompañe”, señaló.

Adorni quedó obligado a dar detalles porque su mujer apareció en la visita que hizo Milei y su comitiva oficial a la tumba del Rebe de Lubavitch, el domingo pasado. Un día antes el Presidente estuvo en Miami junto a Donald Trump en el lanzamiento del “Escudo de las Américas”. Allí también estuvo Adorni y, por lo tanto, su esposa.

Adorni intentó explicar en el canal A24 que su esposa no le generó gastos al Estado, pero igualmente viajó en el avión presidencial, pese a que no es funcionaria. “Presidencia la invitó. No había otra forma de que me acompañe. Era mi deseo que me acompañe. Sus gastos se los paga ella. Y agrego, mis viáticos, mi comida me los pago yo”, agregó.

El ministro coordinador buscó aclarar que Angeletti tenía un pasaje aparte comprado pero que como el funcionario tenía un deseo personal, se subió al avión presidencial. “Ella viajaba a Nueva York, había comprado un pasaje por su cuenta, pero después como yo iba a Miami, pedí que me acompañara”, apuntó Adorni.

“No le sacamos un peso al Estado”, dijo el funcionario, que puntualizó que el pasaje privado que había sacado antes su esposa lo pagó US$5.345. Y agregó: “Vengo cinco días a deslomarme. Yo quería que me acompañe porque es mi compañera de vida y es la que me da una mano. No le sacamos un peso al Estados. Volvemos en vuelo de línea”.

“Es mi mujer. Estamos alojados en el mismo hotel. Comida y movilidad salen de mi bolsillo”, sumó en diálogo con A24.

La práctica de nepotismo ya fue denunciada por el diputado nacional Esteban Paulón, que envió un pedido de informes a la Casa Rosada este lunes. “Que lo denuncien”, cerró Manuel Adorni.

Por su parte, el propio Paulón dio detalles de la denuncia en diálogo con RealPolitik: “Estamos pidiendo un informe y también un pedido de acceso a la información pública para conocer quién pagó el viaje y qué rol cumple en la comitiva. Incluso surgió una versión periodística que indica que la mujer de Adorni podría haber viajado en el avión presidencial”.

“Solicitamos la copia del manifiesto de vuelo. Ese es un dato que no se puede truchar ni fraguar. Allí figura el listado de los pasajeros que subieron al Tango 01 y, en caso de que estuviera la esposa de Adorni, obviamente tendrán que dar explicaciones incluso en la Justicia porque no corresponde”, sumó el diputado nacional.