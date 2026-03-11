Día del escudo nacional: ¿por qué se celebra el 11 de marzo?

El Día del Escudo Nacional se celebra cada 11 de marzo en Argentina, una fecha que recuerda la aprobación oficial de este símbolo patrio en 1813 por parte de la Asamblea del Año XIII. El escudo se convirtió desde entonces en una de las principales representaciones de la identidad nacional.

El diseño del Escudo Nacional Argentino reúne distintos elementos cargados de significado histórico. En su centro aparecen dos manos estrechándose como símbolo de unión entre las provincias, mientras que la pica sostenida por ambas sostiene un gorro frigio, tradicional emblema de la libertad.

El óvalo celeste y blanco remite a los colores de la bandera nacional y está rodeado por ramas de laurel, que representan la victoria y el triunfo. En la parte superior se encuentra el sol naciente, una imagen que alude al nacimiento de una nueva nación y que también forma parte de otros símbolos patrios argentinos.

La creación del escudo estuvo vinculada al proceso de construcción institucional que atravesaba el territorio en los años posteriores a la Revolución de Mayo. En ese contexto, la Asamblea del Año XIII impulsó la necesidad de establecer emblemas que representaran al nuevo Estado y fortalecieran la identidad colectiva.

Cada 11 de marzo, el Día del Escudo Nacional invita a recordar el origen y el significado de uno de los símbolos más importantes del país. Más allá de su presencia en documentos oficiales, instituciones y edificios públicos, el escudo representa los valores fundacionales que marcaron el camino hacia la independencia y la organización nacional.