Trump arremete de nuevo contra España por la guerra en Irán: “No está cooperando, podríamos cortar todo el comercio con ellos”

El presidente de EE.UU., Donald Trump, cargó de nuevo contra España. “No está cooperando”, dijo. El Gobierno español se negó a participar en las operaciones militares de Estados Unidos e Israel en Irán, como prestar las bases en territorio español para los ataques. En cambio, el Ejecutivo de Pedro Sánchez sí se movilizó para defender a Chipre en caso de ser alcanzado por algún proyectil iraní.

El debate sobre la no ayuda de España a los bombardeos estadounidenses se tradujo en amenazas del presidente de EE.UU., hasta el punto de anunciar “embargos” y ruptura de “relaciones comerciales” que finalmente no se tradujeron en nada.

Entre las filas republicanas hay algunos trumpistas, como el senador Lindsay Graham, que pidió la marcha del Ejército de EE.UU. de las bases de Morón y Rota.

“No están cooperando en absoluto, podríamos cortar totalmente todo el comercio con ellos”, dijo Trump a las preguntas del corresponsal de ABC: “La situación con la OTAN es muy mala. Reciben protección. No quieren pagar la parte que les corresponde. Y llevan así muchos años. Los españoles son fantásticos, como usted, pero los líderes... no tanto”.

Enfado por la guerra ilegal en Irán

“España ha sido terrible”. Así se expresó Trump en una conferencia en la Casa Blanca al poco de iniciar sus bombardeos en Irán, y en presencia del canciller alemán, Friedrich Merz: “De hecho, le he dicho a Scott [Bessent, secretario del Tesoro] que corte todas las relaciones con España”.

“Puedo decidir parar hoy todo lo que hacemos con España, podemos hacerlo ahora mismo. Embargos. Podemos hacerlo con España”, dijo Trump.

El Gobierno español, sin embargo, no ve tan fácil una ruptura comercial como amenaza Trump, y considera que tienen que darse una serie de circunstancias para que la relación cambie. “Si la administración norteamericana quiere revisar [la relación comercial] deberá hacerlo respetando la autonomía de las empresas privadas, la legalidad internacional, y los acuerdos bilaterales entre la Unión Europea y EE.UU.”, dijo Moncloa tras las palabras del presidente de los Estados Unidos.