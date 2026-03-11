Donald Trump, muerte, destrucción y pornografía de guerra

Estamos destruyendo un país y nos lo estamos pasando en grande. El ataque norteamericano e israelí a Irán permitió a la Casa Blanca desarrollar un estilo de propaganda visual con el objetivo de que sus partidarios del mundo MAGA disfruten del momento. Antes que preguntarse por el coste humano de una campaña de bombardeos o el impacto que ya está teniendo en el mercado del petróleo, Donald Trump quiere que su público disfrute de un gran espectáculo. Relájense y disfruten.

“Justicia al estilo americano”, dice uno de los videos difundidos por las cuentas de la Casa Blanca en redes sociales. Es una mezcla de glorificación de la guerra y masculinidad tóxica en la que los ingredientes son escenas de videojuegos y planos con actores en películas de acción. Hay otro concepto al que remite este uso de la propaganda. La ‘pornografía de guerra’ (war porn) tiene que ver con videos, imágenes y discursos que utilizan la violencia más gráfica para obtener una satisfacción emocional por la victoria o el placer voyeurista del mirón.

Si hablamos de masculinidad en su vertiente más agresiva y a veces histriónica, el mejor ejemplo es el secretario de Defensa, Pete Hegseth (ahora llamado secretario de Guerra). El presentador de Fox News, que tuvo un no muy brillante paso por el Ejército años atrás, no estaba cualificado para dirigir una gigantesca burocracia militar, pero sí para fingir ser el guerrero favorito del mundo MAGA, o al menos el más dispuesto a acatar cualquier orden de Trump por absurda que sea. Donde no llega la experiencia militar, sirven la retórica belicista y los tatuajes sobre las Cruzadas, los suyos.

Ya venía caliente desde antes de la guerra. Con la idea de que la cúpula militar había sido abducida por los valores progresistas, prometió hace meses que iba a curar a un paciente enfermo. “Dijeron a toda una generación de generales y almirantes que debían repetir de forma mecánica la falacia demente de que, cito, 'nuestra diversidad es nuestra fuerza'”, afirmó en septiembre. Él iba a acabar con el “Ejército woke”, culpable de haber ascendido a mujeres y negros con el fin de apostar por la diversidad.

Antes de ser nombrado miembro del Gabinete, había defendido en televisión que las mujeres no debían formar parte de las unidades de combate. Ya en el cargo se ha ocupado de decidir que no habrá diferencias de estatura, peso o de otro tipo en las pruebas para hombres y mujeres. “Si eso significa que no habrá mujeres cualificadas para algunos puestos de combate, que así sea”.

El lenguaje vulgar y directo, lo más alejado del discurso habitual en un político, es un requisito necesario. Por eso, Hegseth quiso sonar agresivo y exaltado: “Hemos acabado con esta mierda”.

Una de las mejores descripciones de Hegseth la ha dado la columnista conservadora Peggy Noonan en The Wall Street Journal. Lo presenta como alguien que está “entre un excitado presentador de la televisión matutina a un gallo que cree que ha sido él quien ha hecho que salga el sol”. Es difícil apreciar diferencias entre el estilo de las declaraciones públicas de Hegseth y la parodia que hacen de él en el programa cómico 'Saturday Night Live'.

Los videos de la cuenta oficial de la Casa Blanca buscan dar un aire festivo a la guerra y anunciar que la victoria norteamericana es ineludible. Los planos de películas como Braveheart, Gladiator e inevitablemente Top Gun se alternan con los videos de la destrucción de objetivos iraníes. El hecho de que William Wallace (Mel Gibson en Braveheart) sea un escocés que lucha contra un imperio, el inglés, aporta un elemento irónico que no preocupa a los autores del video. El caso es poner en pantalla a tipos duros de ficción para que hagan de avatares de las tropas norteamericanas.

Entre las imágenes reales de ataques que alternan en estos videos con los referentes cinematográficos, están las del hundimiento del destructor iraní 'Iris Dena' en la costa de Sri Lanka. Fue torpedeado por un submarino de EEUU cuando volvía de un encuentro internacional de fuerzas navales en India. Se recuperaron los cadáveres de 87 marineros y se rescató con vida a 32. Hubo también unos sesenta desaparecidos. No fue el submarino estadounidense el que se molestó en salvar la vida de los náufragos, lo que ha suscitado acusaciones de crimen de guerra.

Considerar este hundimiento una hazaña militar e incluirla en estos videos cuando el buque iraní no esperaba tener que afrontar ninguna amenaza es algo más que una exageración. Casi podría definirse como un intento patético de apuntarse victorias conseguidas con mínimo esfuerzo.

Ante una audiencia de dirigentes y activistas republicanos, Trump creyó el lunes que era un buen momento para hacer bromas sobre el ataque del submarino. Describió una supuesta conversación con un mando militar de la Armada: “Le dije: '¿Por qué no se limitaron a apoderarse del barco? Podríamos aprovecharlo. ¿Por qué lo hundieron?'. Él dijo: 'Es más divertido hundirlo'” (risas entre el público).

Las imágenes de videojuegos son otro recurso utilizado en esta propaganda bélica contemporánea. Presentar la guerra como un gran espectáculo lleva con facilidad a recurrir a un ejemplo de la cultura popular en el que la muerte del rival es una gran victoria que hay que celebrar y la propia solo es una incidencia más del juego y sólo obliga a comenzar de nuevo. En un caso concreto, en la Casa Blanca llegaron a insertar un “+100” después de cada explosión, como si fuera la bonificación en puntos o vidas habitual en un videojuego. Quizá pensaron que ahí se habían pasado, porque más tarde lo borraron.

El propio nombre de la operación asignado por el Pentágono –“Epic Fury”– podría aparecer en la carátula de un videojuego o en el título de una película cuyo mayor gancho es el número de tiros y explosiones. Esas dos palabras junto a la foto de un caza en la cubierta de un portaaviones daría el pego como cartel de una película. Eso no impide que otras personas den la vuelta al mensaje cambiando una sola palabra.

Insertar un plano de Bob Esponja entre una serie de explosiones puede parecer el colmo de la frivolidad y hacerlo en mitad de una guerra casi imperdonable. Pero la intención es esa. Cuando crees que la guerra será un paseo sin interrupciones, crees que te puedes permitir ese sentimiento de superioridad.

El arzobispo de Chicago estaba tan molesto por la falta de sensibilidad que reflejaban los videos de la Casa Blanca que creyó oportuno emitir un comunicado con el que acusó al Gobierno de convertir el sufrimiento de los iraníes en una forma de entretenimiento. “Cuanto más tiempo estemos ciegos ante las terribles consecuencias de la guerra, más nos arriesgaremos a perder el regalo que Dios nos concedió, nuestra humanidad”, dijo el cardenal norteamericano Blase Cupich. “Irán es una nación de personas, no un videojuego que juegan otros para entreternos”.

Muchos analistas han comentado que la Administración de Trump no cuenta con un plan para el día después ni una idea definida sobre cómo y en qué condiciones podría poner fin a la guerra. Muchas de las opiniones de sus dirigentes están teñidas de una asombrosa ignorancia sobre Irán, su historia y las características de su régimen, algo inexplicable en relación a un país que ha aparecido en los titulares de EEUU desde hace décadas. Hay gente que no aprende ni por repetición.

Hubo un tiempo en que los grandes guerreros de EEUU, los que combatieron a los nazis en la Segunda Guerra Mundial, eran muy conscientes de la tragedia que suponía y del dolor que exigía alcanzar la victoria. “Odio la guerra como sólo puede hacerlo un soldado que la ha vivido, como alguien que ha visto su brutalidad, su futilidad, su estupidez”, dijo el general Eisenhower en 1946.

La situación se ha degradado bastante en nuestros días. Mientras Hegseth se golpea en el pecho con el estilo involuntariamente cómico de los espartanos que aparecen en la película '300', Trump se permite divagar sobre la duración de la guerra cambiando de opinión de un día a otro. “Usted dijo que la guerra estaba completada”, le preguntó un periodista en la rueda de prensa del lunes, “Pero su secretario de Defensa dice que 'esto no ha hecho más que comenzar'. ¿En qué quedamos?”. “Podrían ser las dos cosas”, respondió Trump. Lo único que está garantizado es el culto a la personalidad, la suya, y la diversión de sus seguidores.