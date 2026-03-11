La elección de “Jamenei 2.0” divide Irán: del apoyo de los medios oficiales al temor a una mayor represión

Pese a que los bombardeos proseguían en varias partes de la ciudad, grandes multitudes se congregaron el lunes en torno al mediodía en la plaza de la Revolución de Teherán para proclamar su apoyo al nuevo líder supremo, Mojtba Jamenei.

Las pancartas con el rostro del nuevo líder acompañaban a las del asesinado ayatolá Ali Jamenei, que era su padre.

Los medios estatales mostraron escenas similares de lealtad en varias ciudades del país -entre cánticos de “muerte a EE.UU.” y “muerte a Israel”- ante la mirada de las fuerzas de seguridad.

Las imágenes contrastaban con las de nueve días antes, cuando lo que se celebraba masivamente en las calles era el asesinato de Jamenei padre en un bombardeo conjunto de EE.UU. e Israel. Muchos iraníes culpan al desaparecido clérigo de la represión de las últimas tres décadas, que incluyó el asesinato de miles de manifestantes contra el Gobierno.

Apenas unas horas antes del anuncio el domingo por la noche del nombre del nuevo líder supremo, en las redes sociales aparecieron videos de gente que cantaba “muerte a Mojtaba”.

Aunque el Gobierno no levantó el bloqueo de Internet que impuso el primer día de la guerra, algunos iraníes pudieron enviar mensajes de texto al extranjero.

“La gente está esperando a ver si Trump lo mata, porque dijo que mataría al nuevo líder si no le gustaba”, dice Nima, estudiante de 21 años que vive en la ciudad natal de Jamenei, Mashhad.

Mojtaba, de 56 años, mantuvo un perfil bajo, pero tiene lazos cercanos con La Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC, por sus siglas en inglés) y se lo acusó de dirigir la milicia de voluntarios de la Guardia Revolucionaria, Basij. De momento no se dirigió a la nación, en línea con su escaso historial ante el público.

“Se lo conoce bien por seguir una línea más dura aún que la de su padre, por sus conexiones con Basij y la IRGC. Estas fuerzas de seguridad estaban y están en gran medida en sus manos”, añade Nima.

Los medios gubernamentales informaron el 28 de febrero que el ataque que mató a su padre, que gobernó durante 37 años, también acabó con varios otros familiares, incluidos la mujer y el hijo de Mojtaba. Hay rumores de que él mismo también resultó herido.

El ambiente del país “se volverá más represivo y centrado en la seguridad con él al cargo”, prevé Nima. “Siempre que sobreviva”, matiza.

La campaña nacional de represión continuó pese a la guerra. El fiscal general emitió un aviso a los iraníes que viven en el extranjero en el que amenaza con confiscar propiedades e incluso ahorcar a quien haga algo que pueda ser percibido como cooperar con EE.UU. e Israel.

Otro manifestante antigubernamental, Farzad, de 26 años y residente en el oeste de Teherán, dice que las fuerzas del régimen se pasaron 24 horas en moto por las calles mientras cantaban “Dios es grande”.

“Parece que se metieron todos esteroides de lo enojados que están por la muerte de Jamenei y sus familiares”, dice. [El nuevo líder] perdió a su familia y sin duda pensará que la responsabilidad de la guerra es de los manifestantes“.

Los supervivientes del régimen eligieron a Mojtaba para mostrarle a Donald Trump que “no se arredrarán”, entiende Farzad. “La guerra va a seguir durante un tiempo... Y no nos planteamos protestar bajo las bombas y con los Basij dando vueltas en moto borrachos de poder”, cuenta.

El joven Jamenei representa la continuidad para sus seguidores. Por los canales de partidarios del régimen circula una imagen generada digitalmente en la que Alí Jamenei le entrega una bandera nacional doblada a su hijo que simboliza la sucesión en la tutela del país.

La universitaria Zahra Mirbagheri, de 21 años, declaró el lunes a Reuters, durante una manifestación de apoyo al régimen, que el nombramiento de Mojtaba representa “una bofetada” a los enemigos “que pensaban que el sistema se derrumbaría con el asesinato del padre”.

Pero los críticos recuerdan que el régimen debe su credibilidad a la revuelta contra la monarquía en 1979, que derrocó al prooccidental sha. Su dominio hoy se caracteriza por la corrupción, la violencia y la mala gestión.

Otra activista de Teherán juró fidelidad, de forma sarcástica, al nuevo “príncipe heredero”. “Saludemos todos al rey”, dijo, para añadir: “¿Quién habría pensado que la operación 'Furia Épica' acabaría siendo un fallo épico hasta el punto de convencer a los más duros de querer de vuelta a la monarquía?”.

“Felicidades al presidente de EE.UU. por el éxito de una nueva misión imposible. Es paradójico, pero en realidad es una broma. Nos toman por tontos y el espectáculo solo acaba de empezar. Ahora toca esperar para comprobar lo desastrosa que la decisión resultará para nosotros, pero también para el mundo, porque Jamenei 2.0 hará exactamente lo que la IRGC quiera, y no al revés”.

*Algunos nombres fueron cambiados