Trump se burló de Maduro, negó una guerra con Venezuela y agitó el fantasma de un impeachment en su contra

Donald Trump defendió este martes la operación estadounidense que culminó con la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro en Caracas, justificó haber excluido al Congreso de la decisión y volvió a usar la política exterior como una herramienta central de su estrategia política interna y electoral.

“El Congreso tiene tendencia a filtrar información importante”, afirmó Trump al explicar por qué no notificó previamente al Poder Legislativo sobre el operativo, bautizado Resolución Absoluta. El presidente republicano sostuvo que anticipar la maniobra habría puesto en riesgo su éxito y defendió la intervención como una acción “necesaria y efectiva”.

Pese a las críticas —principalmente de legisladores demócratas— por la falta de control institucional, la Casa Blanca ratificó el rumbo. Altos funcionarios del gabinete informarán este miércoles a ambas Cámaras del Congreso en sesiones a puertas cerradas y en áreas de comunicaciones seguras. Participarán el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario de Guerra, Pete Hegseth; la fiscal general Pam Bondi; el director de la CIA, John Ratcliffe; y el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine.

En un discurso cargado de momentos irónicos, Trump insistió en que Estados Unidos “no está en guerra con Venezuela” y volvió a describir la intervención como una “operación policial”, aunque incluyó bombardeos sobre objetivos militares como el fuerte Tiuna y la base aérea La Carlota, además de la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores.

En declaraciones realizadas hoy, el mandatario fue más allá y sugirió un rol directo de Washington en el futuro inmediato del país. “Vamos a asegurarnos de que Venezuela esté administrada de manera correcta hasta que haya una transición segura”, afirmó, al tiempo que sostuvo que Estados Unidos “va a encargarse de que no vuelva a ser un refugio de criminales”.

El presidente también adelantó que su gobierno avanzará en el cierre de lo que calificó como “centros de tortura” en Caracas, una definición con la que buscó reforzar el argumento humanitario del operativo. “Vamos a cerrar esos lugares horribles”, dijo, sin detallar los mecanismos ni el marco legal de esa intervención. Se refirió al emblemático El Helicoide.

Luego, en tono sarcástico, el republicano aludió a las apariciones públicas de Maduro antres de su captura: “Se sube ahí y trata de imitar mi baile”, dijo ante los diputados republicanos.

Mensaje a los republicanos

En paralelo, Trump aprovechó el episodio para hablarle a su base política. En mensajes dirigidos al Partido Republicano, instó a “ganar las elecciones” mostrando resultados concretos y sostuvo que acciones como la captura de Maduro demuestran “fuerza, liderazgo y determinación”, en contraste con lo que definió como la “debilidad” de gobiernos anteriores.

En ese marco, Trump volvió a apelar al tono de campaña y vinculó directamente el resultado electoral con su futuro político. “Tienen que ganar las elecciones de medio término. Porque si no las ganamos…, ellos (los demócratas) encontrarán un motivo para someterme a juicio político (impeachment)”, dijo el presidente, el único en la historia de Estados Unidos que fue sometido a este procedimiento en dos ocasiones durante su primer mandato.

La advertencia no fue aislada. “Me van a hacer un impeachment”, repitió Trump durante una intervención de más de una hora ante dirigentes y militantes del Partido Republicano, en la que volvió a presentar a la oposición demócrata como una amenaza directa a su continuidad en el poder.

Las declaraciones se producen a meses de las elecciones de medio término en Estados Unidos, previstas para el próximo 3 de noviembre, cuando se renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y aproximadamente un tercio del Senado, cuyos miembros tienen mandatos escalonados de seis años.

Con información de agencia EFE

MC