Día del Tambero: ¿por qué se celebra el 23 de febrero en la Argentina?

Cada 23 de febrero se conmemora en la Argentina el Día del Tambero, una jornada que busca reconocer el trabajo de quienes producen la leche cruda en los establecimientos rurales del país. La fecha fue establecida en recuerdo de la creación de la Unión General de Tamberos, fundada en 1920 con el objetivo de organizar y representar a los productores lecheros.

El tambero es el responsable directo del ordeñe y del manejo cotidiano del rodeo lechero. Su tarea, que combina trabajo manual, conocimientos técnicos y gestión productiva, constituye el primer eslabón de la cadena láctea, que luego integran usinas procesadoras, distribuidoras y comercializadoras.

Un sector clave para las economías regionales

La lechería tiene un peso significativo en provincias como Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, donde se concentra la mayor parte de los tambos del país. Además de generar empleo directo e indirecto, la actividad dinamiza economías regionales y abastece tanto el consumo interno como las exportaciones de leche en polvo, quesos y otros derivados.

Sin embargo, el sector atraviesa desde hace años un proceso de concentración productiva: disminuye el número de tambos, pero aumenta la escala promedio de los establecimientos que permanecen activos. Las crisis de precios, la volatilidad macroeconómica, los costos en dólares de insumos y la presión impositiva son factores señalados por las entidades rurales como condicionantes estructurales.

Entre tradición y transformación tecnológica

En las últimas décadas, la actividad incorporó mejoras tecnológicas como sistemas de ordeñe automatizados, monitoreo digital del rodeo y alimentación de precisión. Estas herramientas apuntan a aumentar la productividad y la eficiencia, pero también requieren inversión y escala, lo que profundiza las diferencias entre pequeños y grandes productores.

El Día del Tambero funciona así como una instancia de reconocimiento simbólico a una tarea que se realiza los 365 días del año, sin interrupciones, y que forma parte de la identidad productiva del interior argentino. En un contexto económico complejo, la fecha vuelve a poner en agenda los desafíos de un sector que combina tradición rural, innovación tecnológica y una fuerte exposición a las condiciones del mercado interno y externo.