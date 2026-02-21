Santiago Caputo mantiene un espía como custodio mientras sigue vigente el polémico DNU de la SIDE

Santiago Caputo baja de una camioneta negra en el playón de ingreso de la Casa Rosada y una persona con camisa oscura de mangas cortas le abre la puerta y le flanquea el paso. La escena del miércoles pasado confirmó un dato que ya elDiarioAR publicó en septiembre pasado: el influyente asesor presidencial continúa movilizándose con un agente de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) a modo de custodia personal, pese a que no ocupa un cargo público dentro del Gobierno ni posee responsabilidad formal en el organismo de inteligencia.

La normativa vigente no habilita a agentes de inteligencia a proteger a particulares que no sean funcionarios públicos ni jerárquicos del organismo. Por otro, los agentes de “La Casa” –como se denomina en la jerga al organismo– no protegen a personas que no sean sus propios jerárquicos. En los últimos años nadie que no sea interventor o “Señor 5 u 8” –el titular y su vice– tuvo custodia. Fuentes del organismo y legislativas confirmaron la identidad del custodio, aunque la ley de inteligencia resguarda su anonimato y funciones específicas.

En 2025 este medio registró al menos cuatro secuencias de Caputo con el mismo custodio: una después de las elecciones bonaerenses que el Gobierno frente al peronismo y otra en el búnker de La Libertad Avanza en La Plata aquel domingo 7 de septiembre. Otras postales donde estuvo el consultor-estratega de Milei con el espía de la SIDE fueron en las inmediaciones del hotel Libertador durante la noche de las elecciones porteñas que ganó Manuel Adorni –el 18 de mayo– y al ingreso de los estudios del Canal de la Ciudad cuando fue el debate de candidatos porteños –el 29 de abril–.

La reforma de la SIDE, aún vigente

La custodia permanente de un espía acentúa la polémica sobre el modo en que el estratega de Javier Milei maneja desde las sombras la agencia de espías. Hoy la SIDE está conducida por Cristian Auguadra tras la salida de Sergio Neiffert en diciembre pasada y está atravesada por una polémica aún no saldada: tanto en la Justicia como en el Congreso está pendiente analizar una serie de denuncias contra una reforma integral de la SIDE que Milei impulsó mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (el DNU 941/2025) en el último día del año 2025 y que habilitó a los espías a realizar tareas de policía.

El decreto en sí modifica y amplía las facultades del sistema de inteligencia nacional, entre ellas la posibilidad de que agentes de la SIDE participen en aprehensiones en el curso de actividades definidas por la normativa, algo que diversos opositores y juristas calificaron como una transformación sustancial del rol tradicional de los servicios de inteligencia.

Legisladores y abogados presentaron recursos judiciales –incluyendo hábeas corpus y amparos– para que se frene la aplicación del DNU, argumentando que habilita facultades que podrían afectar garantías constitucionales básicas. Esos amparos están pendientes de resolución en la Justicia.

El fiscal del fuero contencioso administrativo federal Fabián Canda tiene a la firma aceptar una denuncia presentada por el CELS, luego de haber rechazado en enero habilitarle la feria judicial, supo elDiarioAR. Por otro lado, el juez federal de Paraná Daniel Alonso desestimó a fines de enero un habeas corpus de la UCR que pedía suspender el DNU.

Congreso sin bicameral y demora legislativa

Paralelamente, el Congreso no ha conformado la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, prevista por la ley para analizar los decretos de necesidad y urgencia que reforman normas orgánicas como las de inteligencia. El DNU sobre la SIDE ya ingresó formalmente a ambas cámaras y, con el plazo de diez días hábiles vencido para su tratamiento en comisión, ahora puede ser discutido directamente en el recinto.

La falta de acuerdos internos en el oficialismo y una oposición fragmentada tienen demorado el debate parlamentario. Sectores del PRO y de la Unión Cívica Radical exigieron mayores precisiones sobre mecanismos de actuación, protocolos y límites operativos antes de avalar la norma. Pero la bicameral está congelada: todavía no fueron designados los miembros de ninguna de las dos cámaras.

Este año la presidencia de la bicameral quedaría para Diputados y elDiarioAR supo de fuentes parlamentarias que la presidencia quedaría para el libertario Gabriel Bornoroni.

MC