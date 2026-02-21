Muere a los 75 años Willie Colón, uno de los músicos más emblemáticos de salsa

Willie Colón, el emblemático trombonista, compositor e intérprete de iconos de la salsa como 'Idilio' y 'Gitana' y quien cosechó grandes éxitos junto a los cantantes Héctor Lavoe y Rubén Blades, falleció este sábado a sus 75 años, por complicaciones de salud en un hospital de Nueva York.

“Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana, rodeado de su amada familia. Aunque lloramos su ausencia, también nos regocijamos con el regalo eterno de su música y los recuerdos queridos que creó, los cuales vivirán por siempre”, dice un comunicado de sus familiares.

“Nuestra familia está profundamente agradecida por sus oraciones y apoyo durante este tiempo de duelo. Pedimos amablemente privacidad mientras navegamos por nuestro duelo”, agregó el documento emitido por los allegados de William Anthony Colón Román, nombre de pila del cantante de 'El gran varón', nacido el 28 de abril de 1950 en el barrio del Bronx de Nueva York.

El también poeta, arreglista, productor y director musical, comenzó su carrera musical a los 16 años cuando grabó en 1967 el álbum 'El Malo' junto a Héctor Lavoe, formando uno de los dúos más influyentes de la salsa bajo el sello Fania.

Colón catapultó junto a Lavoe éxitos como 'Calle Luna, Calle Sol', 'Che Che Colé' y 'El día de mi suerte', convirtiéndose en una figura clave de la salsa de los años 70.

Tras conocerse la noticia, la reacción de los admiradores de Colón, exintegrante de las legendarias Estrellas de Fania, y de los amantes de la salsa no se hizo esperar, con mensajes de apoyo y condolencias a la familia.

Colón se consolidó como uno de los artistas más relevantes del género musical de la salsa más de 32 álbumes grabados, nueve Discos de Oro y cinco de Platino y la venta de más de ocho millones de discos en el mundo.

La disputa con Rubén Blades

El artista y Rubén Blades, antaño colaboradores, vivieron más de veinte años enemistados por una disputa económica y judicial.

El conflicto ocurrió en el año 2003, cuando después de reunirse en un concierto en el Estadio Hiram Bithron, en San Juan, para celebrar los 25 años de 'Siembra', Colón acusó a Blades de no pagarle la suma de dinero convenida. Diez años después, el juez del Tribunal Federal de San Juan decidió a favor de Blades.

Este sábado el cantante panameño envió este sábado su pésame a los familiares de Colón.

“Acabo de confirmar lo que me resistÍa a creer: Willie Colón efectivamente ha fallecido. A su esposa Julia, a sus hijos, familia y seres queridos envío mi sentido pésame. Más adelante y con calma escribiré sobre Willie y su vital e importante legado musical”, escribió el cantautor en sus redes sociales, adjuntando una foto de Colón.

Carlos Vives y el Grupo Niche exaltan el legado musical de Willie Colón

El cantautor colombiano Carlos Vives y la orquesta salsera Grupo Niche expresaron su pesar por el fallecimiento este sábado en Nueva York de Willie Colón.

“Desde mis hijos más grandes a mis hijos más pequeños, pasando por nosotros, una mezcla de tristeza y gratitud. Otro grande que se va pero que se queda en su música. Descansa en paz querido Willie”, manifestó Vives en su cuenta de X.

El Grupo Niche, una de las grandes orquestas de salsa de Colombia, también manifestó su tristeza por el fallecimiento del artista, al que definió como “trombonista, compositor, productor y referente absoluto de nuestra cultura”.

“Canciones que marcaron generaciones, historias que se volvieron himnos y una fuerza artística que transformó la salsa para siempre”, señaló en sus redes sociales el Grupo Niche sobre la obra musical de Willie Colón.

La orquesta colombiana señaló que el artista, deja “un legado inmenso” y “la certeza de que su música seguirá viva en cada esquina donde suene una clave”.