Nicolás Maduro suma a su defensa en EEUU a un exfuncionario del Gobierno de Ronald Reagan

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, capturado por Estados Unidos en Caracas, sumó este martes a su defensa a Bruce Fein, un veterano abogado que trabajó para el Gobierno de Ronald Reagan (1981-1989) y que es experto en derecho constitucional.

Bruce Fein consta desde este martes en la plataforma judicial 'online' de EEUU junto al letrado de alto perfil Barry Pollack, que representó a Maduro en su primera comparecencia en un tribunal federal de Nueva York tras su captura y traslado el sábado en la madrugada.

Este abogado, que fue vicefiscal general asociado en el Gobierno de Reagan, es una reconocida figura del mundo legal en Washington D.C. desde hace 50 años, colabora frecuentemente con medios de comunicación, escribe libros y asesora a políticos sobre derecho.

En la página web del bufete a su nombre, figura que Fein ha “asistido a varios países al escribir o reescribir sus constituciones”, ofrece tutoriales constitucionales a congresistas del país y fue asesor de política en la campaña presidencial de Ron Paul en 2012, entre otras actividades.

El abogado, que se graduó con honores en la facultad de Derecho de Harvard, ha servido “en los más altos niveles de las ramas legislativa, ejecutiva y judicial del gobierno”, agrega.

Fein tiene un boletín en Substack, en el que destaca un texto titulado “Presidente Trump, está usted despedido por delitos incapacitantes” y cita varias órdenes ejecutivas que denuncia como anticonstitucionales.

El letrado se ha mostrado crítico con la política de Trump con Venezuela, y este 4 de enero publicó un artículo titulado 'Venezuela será el Waterloo de Trump' en el Baltimore Sun, una semana antes había escrito que el Gobierno “abraza el intervencionismo bajo su propio riesgo”.

El otro miembro de la defensa de Maduro, Pollack, planteó en el tribunal “dudas sobre la legalidad” del “secuestro por parte de militares” de Maduro, reivindicó sus “privilegios” y adelantó que presentará “numerosos” documentos previos al juicio para abordar esas cuestiones.

Con información de EFE

JIB