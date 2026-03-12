Sin aclarar los costosos viajes con su esposa, Adorni admite un “error” por haber dicho “deslomarse”

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, salió a dar explicaciones luego de la polémica generada por el viaje de su esposa, Bettina Angeletti, a Estados Unidos a bordo del avión presidencial y agradeció públicamente el apoyo recibido por parte del Gobierno, incluido el del presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

La controversia comenzó luego de que se conociera que Angeletti había viajado junto al funcionario en la aeronave oficial durante su visita a Estados Unidos, donde participó del evento Argentina Week, que se desarrolló entre el 9 y el 12 de marzo.

En declaraciones televisivas, Adorni confirmó la presencia de su pareja en el avión y explicó que el viaje no implicó un costo adicional para el Estado. “Mi mujer estaba en el avión presidencial”, señaló el jefe de Gabinete, quien detalló que su esposa ya tenía previsto viajar a Miami, aunque el plan había sido postergado.

Según relató, la decisión de que lo acompañara surgió luego de una modificación en su agenda oficial. “Mi mujer iba a viajar el 26 de febrero a Miami, pero después hubo un cambio en el viaje y yo quería que me acompañe. Presidencia la invitó”, explicó.

El funcionario también remarcó que el traslado no representó un gasto extra. “Vengo a deslomarme una semana o cinco días a Estados Unidos y yo quería que mi esposa me acompañe porque es mi compañera de vida. No le sacamos un peso al Estado”, sostuvo.

Tras las críticas que se multiplicaron en redes sociales y en algunos sectores de la oposición, Adorni publicó un mensaje en sus redes sociales en el que reconoció que utilizó una expresión desafortunada durante la entrevista.

“Uno puede decir alguna palabra o frase desafortunada en un vivo, sí. Me ha ocurrido muchas veces. La palabra no debió ser ‘deslomarse’. Somos humanos y cometemos errores”, escribió el funcionario.

En el mismo mensaje, el jefe de Gabinete defendió el trabajo de la administración libertaria y cuestionó a quienes critican al Gobierno. “Detrás de cada explicación se encuentra siempre la verdadera intención de contar todo lo que estamos haciendo desde hace más de dos años con el Presidente Milei y todo el gabinete para cambiar un país que nos dejaron en ruinas”, afirmó.

Adorni también agradeció los respaldos recibidos en medio de la controversia. “Quiero agradecer a cada uno de los que se tomaron el tiempo de escribirme y al apoyo incondicional del gabinete nacional y del Presidente de la Nación. Siempre seguiremos firmes trabajando por los argentinos de bien”, concluyó.

El propio presidente Milei salió a respaldar públicamente a su jefe de Gabinete y cuestionó las críticas por el episodio. “Si muchos sectores supieran el concepto de costo marginal tendrían claro que muchas cosas que se dicen no tienen ni el más mínimo sentido”, escribió el mandatario en sus redes sociales.

“Pero como pocos economistas lo entienden de verdad y a otros rubro no les importa (ni lo captan) entonces ensucian… Ánimo”, agregó el Presidente.

En la misma línea se expresó Karina Milei, quien manifestó su “apoyo total e incondicional” al funcionario y cuestionó la cobertura mediática del episodio. “Frente a tanta basura mediática. Conozco tu integridad. Eso me alcanza. Siempre con vos”, escribió la secretaria general de la Presidencia.

La defensa de Adorni también llegó desde distintos sectores del oficialismo. Entre quienes se pronunciaron se encuentran el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el dirigente Diego Santilli; y el asesor presidencial Santiago Caputo, además de referentes de espacios políticos cercanos al Gobierno.

Las expresiones de apoyo se dieron en medio de la escalada de críticas por el viaje de Angeletti en el avión presidencial, una polémica que volvió a instalar el debate sobre el uso de recursos del Estado en los traslados de funcionarios durante misiones oficiales.

Con información de medios y redes

JIB