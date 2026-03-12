eldiario.es
Según el Indec

La inflación de febrero fue 2,9%, igual que en enero, y acumuló 5,9% en el primer bimestre

  • Así lo informó el Indec. La variación interanual fue de 33,1%.

La inflación de febrero fue de 2,9% y en el primer bimestre fue del 5,9%, según informó este jueves el Indec. En cuanto a la variación interanual, fue de 33,1%, según el relevamiento del organismo.

La división de mayor aumento en el mes fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (6,8%), principalmente por la suba de tarifas de gas, agua y electricidad en la mayoría de las provincias y la modificación de los esquemas de beneficiarios de tarifa con y sin subsidio.

La segunda división con mayor aumento fue Alimentos y bebidas no alcohólicas (3,3%).

La división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, principalmente por la suba de Carnes y derivados, a excepción de Patagonia, donde la mayor incidencia se observó en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles

Las dos divisiones que registraron las menores variaciones en febrero de 2026 fueron Bebidas alcohólicas y tabaco (0,6%) y Prendas de vestir y calzado (0,0%).

A nivel de las categorías, los precios Regulados (4,3%) tuvieron el mayor incremento, seguidos de IPC núcleo (3,1%) y Estacionales (-1,3%).

Con información de la agencia NA

