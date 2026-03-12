El largo viaje del Sol: un estudio sugiere que se desplazó con otras estrellas ‘gemelas’ desde el centro de la galaxia

Que nuestro Sol pudo formarse lejos del lugar que ocupa ahora es una vieja sospecha de los astrofísicos. Dado que las estrellas que son más ricas en metales se encuentran preferentemente en las regiones más cercanas del centro de la Vía Láctea, algunos modelos sugieren que pudo nacer más cerca del núcleo galáctico y moverse después hacia su posición actual. Ahora, un equipo liderado por investigadores japoneses obtuvo datos que no solo apuntan a que el Sol migró desde regiones más centrales, sino que lo hizo acompañado de un montón de estrellas que ahora están a una distancia similar.

En dos trabajos publicados este jueves en la revista en Astronomy & Astrophysics, el equipo de Daisuke Taniguchi, de la Universidad Metropolitana de Tokio, y Takuji Tsujimoto, del Observatorio Astronómico Nacional de Japón, utilizó la inmensa cartografía estelar realizada por la sonda espacial Gaia, de la ESA (hasta 2.000 millones de estrellas) y localizó 6.594 estrellas gemelas del sol (con la misma composición), una colección aproximadamente 30 veces mayor que la de estudios anteriores.

Al observar la distribución de edades, los científicos identificaron un amplio grupo de estrellas con la misma composición y edad que el Sol, de entre 4.000 y 6.000 millones de años, ubicadas aproximadamente a la misma distancia del centro de la galaxia. Esto significa -interpretan- que nuestro Sol no se encuentra en su posición actual por accidente, sino como parte de una migración estelar mucho mayor, propulsada por alguna gran interferencia gravitatoria, como la formación de la barra en el centro galáctico.

Migrantes galácticos

“La composición química de las estrellas de la galaxia depende de la nube de gas y de polvo donde han nacido, es como su ADN”, explica Alejandra Recio-Blanco, astrofísica del Observatoire de la Côte d’Azur y coautora del estudio. “Estamos haciendo esta cartografía nueva en la que vemos no solo la distribución de las estrellas, sino también cómo se mueven y cuál es su composición química”. Su trabajo para la misión Gaia es justamente hacer esa “cartografía química” que muestra al sol dentro de un grupo muy concreto y les permite reconstruir cómo se pudo mover.

Es como si hubiéramos identificado a otros migrantes galácticos como el Sol. La Tierra se formó al mismo tiempo que el Sol, así que todos somos migrantes Alejandra Recio-Blanco — Astrofísica del Observatoire de la Côte d’Azur y coautora del estudio

“Es como si hubiéramos identificado a otros migrantes galácticos como el Sol”, explica la investigadora. “Hubo una época en la que la migración de estrellas de las zonas internas hacia el exterior fue más favorable, quizás porque había una barra en el centro galáctico que se estaba formando. La Tierra se formó al mismo tiempo que el Sol, así que podemos decir que todos somos migrantes”. Lo más interesante, apunta, es que en diciembre va a haber una publicación de datos de Gaia con hasta diez veces más estrellas. “Y entonces vamos a poder extender este estudio”, adelanta.

Escepticismo sobre la migración

Los astrofísicos consultados por este medio consideran valioso el primero de los dos trabajos presentados por este equipo, en el que catalogan la composición y distancia de las estrellas similares al Sol a partir de datos de Gaia, pero creen que la interpretación sobre la migración que hacen los autores en el segundo trabajo requeriría de más análisis para ser completamente confirmada. Andrés del Pino Molina, del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA), valora que los autores hayan obtenido la muestra más grande hasta la fecha de estrellas que se parecen al Sol, que nacieron en distintos momentos de la historia de nuestra galaxia y cree que determinaron sus edades con una técnica razonable.

“En promedio, cuanto más viejos son esos gemelos solares, más cerca del centro de la Vía Láctea se formaron”, asegura el especialista. “Como tienen una muestra muy grande, los autores pueden ver varias de estas estrellas habrían migrado hacia afuera en un momento parecido”. Esto no quiere decir necesariamente a la vez, insiste, ya que su precisión en la determinación de edad es de unos 2 eones, una horquilla temporal bastante amplia. “Los resultados aportados en el segundo artículo son interesantes, aunque no deben interpretarse como una medida exacta del lugar ni el momento en el que nacieron estas estrellas, sino como la probable migración de estas hacia zonas más externas de nuestra galaxia”, afirma.

Francisco Nogueras, del equipo de Radioastronomía y Estructura Galáctica del IAA, también cree que el catálogo de gemelos solares está bien justificado y el primer artículo es muy válido. Pero el segundo tiene una serie de problemas, sobre todo la suposición sobre la migración y su origen, que no es realmente un resultado del artículo. “”El artículo se centra en las implicaciones que supondría esa migración lejana del Sol (que se asume en el trabajo) y de sus gemelos, aunque se habría beneficiado de discutir también otras posibles alternativas“, señala.