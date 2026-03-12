Marcelo Grandio, periodista que acompañó a Adorni a Punta del Este: “El viaje lo pagó Manu y costó US$ 3.600”

La polémica por la presencia de la esposa del jefe de Gabinete Manuel Adorni en el avión presidencial sigue generando ruido y en las últimas horas agregó un nuevo capítulo con las declaraciones del periodista Marcelo Grandio en relación al escándalo que se amplificó luego de una investigación publicada por elDiarioAR, que reveló que el funcionario había realizado semanas antes un viaje a Punta del Este en un jet privado junto a su pareja, Bettina Angeletti, dos familiares y el mencionado conductor de la TV Pública.

En las últimas horas, después de que el exvocero presidencial se negara a responder sobre el viaje de los feriados de carnaval a tierras uruguayas, quien sí hizo declaraciones públicas fue uno de los involucrados en el vuelo en cuestión. Grandio explicó que el traslado “lo pagó Manu”. “Yo viajé mucho por esa agencia (Alpha Centauri) durante la pandemia, que fue un desastre esa época, y este vuelo costó US$ 3.600 en total”, sostuvo en diálogo con Pablo Duggan por C5N en la noche del miércoles.

Ya este miércoles, en diálogo con María O'Donnell en Urbana Play, el periodista de la TV Pública dio más detalles: “Con Manuel somos amigos hace más de 10 años y viajamos con su familia a Uruguay. Él pagó sus cuatro pasajes y yo pagué mi parte; él pagó US$ 3.600 y yo pagué US$ 800 porque era mi parte”. “Es el avión más barato que hay, es una empresa que hace taxi avión. Los dueños (de Alpha Centauri) son amigos míos”, dijo.

Según explicó Grandio, Adorni “fue a mi casa en Punta del Este. No veo nada riesgoso ni antiético en compartir un día en mi casa con un amigo de la vida”. Y pidió que “dejen en paz a Manu, es un tipazo. Te puede gustar o no, podés estar de acuerdo o no. No ser político y estar en estas es muy difícil. Nos tenemos mucho cariño y soy como un hermano mayor. Esto fue hace más de un mes, Dios mío...”

Carnaval en Punta

Según la información a la que accedió este medio y que publica Sebastián Lacunza, el traslado se realizó entre el 12 y el 17 de febrero a bordo de un Honda Jet matrícula LV-HWA, operado por la firma Alpha Centauri. Este tipo de aeronaves, consideradas de alta gama dentro de los jets livianos, tienen un costo aproximado de 5.800 dólares por tramo, aunque el precio total del viaje habría sido cercano a 10.000 dólares ida y vuelta.

En paralelo, el diario Tiempo Argentino difundió un video que muestra el momento en que la comitiva aborda el avión privado. En las imágenes se ve a Adorni, Angeletti y el resto de los acompañantes subiendo al jet antes de partir desde el aeropuerto de San Fernando.

De acuerdo con la investigación, el despegue se produjo a las 20.21 del 12 de febrero desde esa terminal aérea. El regreso ocurrió cinco días después, aunque en ese vuelo ya no se encontraba Grandio entre los pasajeros.

El informe también sostiene que, al volver al país, el funcionario habría solicitado realizar los trámites migratorios en un hangar privado del aeropuerto de San Fernando, evitando así el paso por las áreas comunes.

La revelación del viaje privado se conoció en medio de la controversia por la presencia de Angeletti en el avión presidencial ARG-01 durante la reciente gira oficial a Estados Unidos. Consultado por ese episodio, Adorni defendió la decisión y aseguró que se trató de una cuestión personal. “Vengo una semana a deslomarme a Nueva York, quería que mi esposa me acompañe”, afirmó.

Por ese caso ya se presentaron denuncias penales contra el jefe de Gabinete, entre ellas las impulsadas por el abogado Gregorio Dalbón y la diputada Marcela Pagano, quienes pidieron investigar si el traslado de una persona sin cargo público en la comitiva oficial pudo implicar un uso indebido de recursos del Estado.