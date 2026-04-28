Privatización de Transener: el grupo de Jorge Brito y los Neuss ganó la licitación con una oferta de US$356 millones

El Gobierno avanzó este martes en el proceso de privatización de Transener con la apertura de las ofertas económicas para la venta de su participación accionaria en la compañía. El consorcio integrado por Genneia y Grupo Edison resultó ganador al presentar una propuesta de US$356 millones, la más alta entre las tres empresas que compitieron en la licitación.

La operación implica la venta del 100% de la participación estatal en CITELEC S.A., sociedad que controla Transener. De este modo, el proceso de privatización de activos de Energía Argentina S.A. (ENARSA) ingresa en su etapa final, con la adjudicación prevista para mayo.

Las otras ofertas fueron presentadas por Central Puerto, que propuso US$301 millones, y Edenor, con US$230 millones. En conjunto, las tres compañías ofertaron más de US$887 millones, superando ampliamente el precio base fijado en el pliego, de US$206,2 millones.

La apertura de sobres estuvo atravesada por inconvenientes técnicos en la plataforma oficial Contratar, que inicialmente no mostró la propuesta del consorcio ganador. Recién más tarde se confirmó que la oferta de Genneia y Grupo Edison era la más elevada.

El grupo adjudicatario reúne a actores de peso en el sector energético y financiero. Entre ellos se destacan el empresario Jorge Brito, accionista de Genneia, junto a los hermanos Neuss y otros inversores vinculados al fondo Inverlat y a compañías como Newsan. En los últimos años, este conglomerado avanzó con la adquisición de diversas empresas del sector eléctrico en el país.

Desde el Ejecutivo señalaron que el nivel de las ofertas refleja el interés del sector privado en invertir en infraestructura energética. La operación permitirá, además, retirar completamente al Estado de la participación accionaria en la transportista, en línea con el esquema previsto en el marco regulatorio eléctrico, que asigna la prestación del servicio al sector privado bajo supervisión estatal.

Transener ocupa un rol central en el sistema energético argentino. Administra más de 12.600 kilómetros de líneas de alta tensión en 500 kV que atraviesan el país de norte a sur, y opera instalaciones clave del Sistema Argentino de Interconexión (SADI). Se trata de una red troncal estratégica para el transporte de electricidad, con ingresos regulados y carácter monopólico.

La operación en curso implica la transferencia del paquete accionario que posee ENARSA en Citelec, equivalente a una participación indirecta cercana al 26% en Transener. Por su parte, Pampa Energía mantendrá su participación en la sociedad controlante.

El proceso marca el cierre de una etapa iniciada cuando el Estado asumió un rol activo en la transmisión eléctrica, y consolida el regreso a un esquema donde la infraestructura queda en manos privadas. La adjudicación definitiva, prevista para las próximas semanas, será un paso clave dentro del programa de privatizaciones impulsado por el Gobierno.

Con información de la agencia NA