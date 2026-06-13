EE.UU mató en Venezuela al Niño Guerrero, el líder del Tren de Aragua

Ataque de Estados Unidos en territorio venezolano en colaboración con el Gobierno de Delcy Rodríguez contra una supuesta instalación del narco Tren de Aragua en la que el Ejército de EEUU mató “al infame líder” de la organización. Es lo que anunció este viernes por la noche el presidente de EEUU, Donald Trump, en un mensaje en sus redes sociales.

“Bajo mis órdenes, el Comando Sur de los Estados Unidos llevó a cabo un ataque cinético rápido y letal para eliminar a 'Niño Guerrero', el infame líder del Tren de Aragua, una de las organizaciones terroristas más sanguinarias del planeta”, afirmó Trump: “Antes de que yo regresara al cargo, Joe Biden abrió nuestra frontera sur a millones de criminales ilegales y permitió que este ejército extranjero violara, mutilara y asesinara a ciudadanos estadounidenses con total impunidad. Durante mi campaña, prometí expulsar a estos monstruos de nuestro país y hacer justicia a las familias de aquellos a quienes masacraron, incluidas la querida Jocelyn Nungaray (de 12 años), Laken Riley (de 22 años) e innumerables almas hermosas más”.

“Con esta acción”, dijo Trump, “las Fuerzas Armadas de EEUU han hecho justicia para ellas, sus familias y sus seres queridos. Al inicio de mi Administración cumplí mi promesa de designar al Tren de Aragua como organización terrorista extranjera, deportar a miles de criminales malvados y librar una guerra contra los cárteles, que durante mucho tiempo han atacado a nuestros ciudadanos mientras líderes débiles dejaban a Estados Unidos indefenso y a la defensiva”.

Según Trump, “esta acción se coordinó estrechamente con nuestros amigos en Venezuela, con quienes estamos colaborando muy bien. Como resultado, los terroristas del Tren de Aragua ya no tienen refugio seguro en Venezuela ni en ningún otro lugar y, bajo mi liderazgo, encontraremos a estos despiadados asesinos y capos de la droga en cualquier momento y lugar, para enviarlos a las profundidades del infierno, donde pertenecen”.

Estados Unidos catalogó al Tren de Aragua como una organización terrorista. Y Guerrero Flores fue acusado en un tribunal federal de Nueva York de conspiración para delinquir y otros delitos, incluyendo brindar apoyo a terroristas en crímenes que se extendieron por más de una década, según anunciaron las autoridades en diciembre.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, publicó en Twitter que el ataque tuvo lugar a principios de semana en un complejo del Tren de Aragua en Venezuela.

El fiscal federal Jay Clayton declaró que la banda es responsable de innumerables actos de violencia, extorsión y narcotráfico en Norteamérica, Sudamérica y Europa. Trump acaba de nominar a Clayton el jueves para el cargo de director de Inteligencia Nacional, puesto que queda vacante con la renuncia de Tulsi Gabbard.

El Departamento de Estado de EEUU había ofrecido recompensas de hasta 5 millones de dólares por información que condujera al arresto de Guerrero Flores.

Hegseth declaró : “La operación subraya el compromiso compartido de EEUU y Venezuela de combatir a los narcoterroristas y negarles cualquier refugio seguro en nuestro hemisferio”.

El Gobierno venezolano emitió un comunicado confirmando su participación en la operación y revelando que tuvo lugar en el estado suroriental de Bolívar. Según el texto, “en el marco de una operación combinada entre organismos de seguridad de Venezuela y de EEUU en el sureste del estado Bolívar, fueron desarticuladas estructuras de delincuencia organizada que operaban en la zona. Durante el desarrollo de la operación se produjeron enfrentamientos con integrantes de estas estructuras criminales, en los que resultó neutralizado Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias 'Niño Guerrero', cabecilla de una organización criminal”.

“La operación contó con apoyo tecnológico especializado y se desarrolló mediante mecanismos de cooperación e intercambio de información de inteligencia entre las autoridades de ambos países. La República Bolivariana de Venezuela reafirma su compromiso con la lucha contra la delincuencia organizada y continuará adoptando las medidas necesarias para garantizar la paz, la tranquilidad y la protección de nuestro pueblo. Durante la operación, se produjeron enfrentamientos con miembros de grupos criminales, resultando en la muerte de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias ‘Niño Guerrero’, líder de una de estas organizaciones criminales”.

El estado, rico en minerales y fronterizo con Brasil y Guyana, alberga grandes operaciones mineras ilegales controladas desde hace tiempo por bandas y otros actores que extraen minerales con el consentimiento —y en beneficio— de funcionarios y militares.

Trump emprendió una serie de acciones extraordinarias contra el supuesto narcotráfico, incluyendo varios ataques a pequeñas embarcaciones que la Administración acusó de traficar drogas a Estados Unidos. Al menos 207 personas han sido asesinadas en ataques con embarcaciones por parte del ejército estadounidense en el Pacífico oriental y el mar Caribe desde que la administración Trump comenzó a atacar a quienes denomina “narcoterroristas” a principios de septiembre.

El Tren de Aragua se originó hace más de una década en una prisión donde se recluían criminales endurecidos en el estado venezolano de Aragua. La banda se ha expandido en los últimos años a medida que millones de venezolanos emigraron a otros países latinoamericanos o a Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida.

Guerrero Flores regresó a la prisión de Aragua en 2013, tras cumplir condena por asesinato y otros delitos, cuando comenzó la crisis venezolana.

Se desconoce el tamaño de la banda. Países con grandes poblaciones de migrantes venezolanos, como Perú y Colombia, han acusado al grupo de estar detrás de una ola de violencia en la región. Sin embargo, a diferencia de otras organizaciones criminales de Colombia, Centroamérica y Brasil, Tren de Aragua no tiene una participación a gran escala en el contrabando de cocaína a través de las fronteras internacionales, según InSight Crime, un centro de investigación que monitorea el crimen en América Latina.