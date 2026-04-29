Boca perdió ante Cruzeiro en un partido caliente por la Copa Libertadores y se quedó sin invicto

Boca cayó por 1-0 ante Cruzeiro en el estadio Mineirão, por la tercera fecha del grupo D de la Copa Libertadores 2026, en un partido que se complicó aún más porque el equipo xeneize debió jugar todo el segundo tiempo con 10 hombres.

El único tanto de la noche lo anotó el delantero Neiser Villarreal, a los 37 minutos del complemento.

La expulsión de Adam Bareiro, por doble amarilla a los 45' del primer tiempo, condicionó al conjunto que dirige Claudio Úbeda, aunque pese al traspié Boca se mantiene como líder del grupo con seis puntos. Cruzeiro alcanzó la misma cantidad de unidades y quedó como escolta, pero con dos goles de diferencia a favor del xeneize.

En la próxima fecha, Boca visitará a Barcelona de Ecuador el martes 5 de mayo a las 21:00, mientras que Cruzeiro será visitante de Universidad Católica de Chile el miércoles 6 a las 23:00.

El partido arrancó con iniciativa local: a los dos minutos, Keny Arroyo probó con un derechazo bajo y cruzado tras un rebote en el área que pasó cerca del poste derecho de Leandro Brey. Más tarde, a los 38 minutos del primer tiempo, el propio Arroyo intentó un tiro libre potente hacia el primer palo que se fue desviado.

La situación cambió en el cierre del primer tiempo cuando Bareiro vio la segunda amarilla por reiteradas infracciones, la última por un manotazo en la cara del extremo Christian mientras intentaba controlar la pelota de espaldas, lo que dejó a Boca con un hombre menos para la segunda mitad.

En el complemento, Cruzeiro se mostró más peligroso: a los 17 minutos un córner terminó en un cabezazo desviado del defensor Fabricio Bruno. A los 27, Arroyo conectó desde el vértice del área con un remate que llevó efecto y pasó cerca del segundo palo. A los 34, un tiro bajo de Kaio Jorge exigió a Brey, quien lo contuvo con la pierna izquierda.

La jugada clave llegó a los 37 minutos del segundo tiempo: un pase filtrado por la derecha de Matheus Pereira habilitó a Jorge, que puso el centro atrás para que Neiser Villarreal empuje la pelota al fondo del arco y marque el único tanto del encuentro.

El clima del partido había sido tenso durante todo el complemento y terminó con un cruce breve entre ambos planteles que no pasó a mayores.

Con información de agencias.