Milei y Karina estarán en el palco de Diputados para blindar a Adorni en su primera exposición en el Congreso

A casi seis meses de haber asumido como jefe de Gabinete, Manuel Adorni se prepara para dar su primer informe de gestión ante la Cámara de Diputados en un clima político atravesado por las investigaciones judiciales en su contra y por una creciente tensión con la prensa que ya se filtra en la dinámica cotidiana de la Casa Rosada. El debut, previsto para este miércoles a la 10.30, se proyecta como una escena de alto voltaje político, en la que el Gobierno buscará exhibir cohesión interna mientras administra el impacto de un caso que incomoda puertas adentro.

La señal más clara de ese respaldo será la presencia de Javier Milei en el palco central del recinto, acompañado por Karina Milei y buena parte del gabinete. La puesta en escena no es casual: en Balcarce 50 entienden que la exposición de Adorni necesita de un marco de contención política explícito, sobre todo después de varias semanas en las que el jefe de Gabinete quedó a la defensiva por la apertura de una causa por presunto enriquecimiento ilícito.

En su entorno aseguran que el discurso inicial tendrá un tono “institucional”, centrado en los logros económicos, la estabilización macro y las reformas impulsadas por la gestión. La indicación es evitar cualquier referencia a las causas judiciales y a las inconsistencias detectadas en sus declaraciones juradas. “Es un tema de la Justicia”, repiten, en línea con una estrategia que busca encapsular el conflicto y evitar que se traslade al terreno político.

La magnitud de la sesión, sin embargo, anticipa que ese objetivo no será sencillo. La oposición envió cerca de 4.800 preguntas por escrito, de las cuales Adorni ya respondió unas 2.000 en la previa y deberá completar el resto durante su exposición y el intercambio en el recinto. El volumen no es menor. Implica una jornada que podría extenderse por más de seis horas, con intervenciones escalonadas de todos los bloques y márgenes acotados para cada respuesta.

Esa hoja de ruta convive con otra hipótesis que circuló en los días previos: la posibilidad de un tono más confrontativo, con respuestas dirigidas a cuestionar a la oposición. Aunque en las últimas horas esa opción fue relativizada, en el oficialismo admiten que el clima de la sesión puede empujar a Adorni a correrse de un libreto más moderado. “Va a depender mucho de cómo arranque”, sintetizan.

La dinámica de la jornada también forma parte de la estrategia. Según trascendió, la intención de La Libertad Avanza es evitar una reunión de labor parlamentaria y dejar en manos del titular de la Cámara, Martín Menem, el control del esquema de preguntas, algo que apuntaría a ordenar el debate bajo reglas estrictas y reducir la capacidad de articulación de la oposición. El formato prevé un discurso inicial de Adorni de entre 50 minutos y una hora, seguido de tandas de preguntas que podrían extender la sesión por más de seis horas.

En ese marco, los bloques que impulsaron denuncias contra el jefe de Gabinete anticipan que insistirán con preguntas sobre su patrimonio y sus viajes. La incógnita es hasta qué punto Adorni podrá sostener la decisión de no responder sobre esos temas sin que eso afecte el desarrollo de la sesión. En particular, cuando llegue el turno de Unión por la Patria, que contará con el tramo más extenso de exposición.

Ese trasfondo de la tensión con el periodismo no es menor. En la Casa Rosada, donde los periodistas acreditados continúan sin poder ingresar a la sala de prensa tras la restricción dispuesta la semana pasada, el vínculo entre el Gobierno y los medios atraviesa uno de sus momentos más tirantes. En ese contexto, la reaparición pública de Adorni, que construyó su perfil político precisamente como vocero, adquiere una dimensión adicional. No sólo se juega su desempeño ante la oposición, sino también su capacidad para reposicionarse en un escenario donde la comunicación oficial se volvió más opaca y controlada.

Mientras tanto, la causa judicial sigue avanzando. Las medidas impulsadas por el fiscal Gerardo Pollicita, entre ellas pedidos de información sobre cajas de seguridad vinculadas a su entorno, mantienen el expediente en movimiento y suman presión. El informe de gestión, en ese sentido, aparece para Adorni como algo más que una obligación institucional. Se trata de una oportunidad para reordenar la escena política. Para la oposición, en cambio, es la primera instancia para interpelar al jefe de Gabinete cara a cara en medio de las sospechas. Entre esas dos lógicas se jugará una sesión que, más que saldar respuestas, probablemente deje nuevas preguntas abiertas.

En ese equilibrio inestable aparece además una variable clave hacia adentro del oficialismo: el rol de Karina Milei. En la Casa Rosada dan por hecho que el sostén político de Adorni no depende sólo del Presidente, sino del aval directo de su hermana, que en las últimas semanas reforzó su lugar en la mesa política y se convirtió en un factor decisivo para amortiguar el impacto del caso. Ese respaldo explica, en parte, por qué el jefe de Gabinete llega a su primera prueba en el Congreso sin señales de repliegue, pese al ruido judicial. También delimita el margen de acción de sus críticos internos: cuestionar a Adorni, hoy, implica tensionar con el vértice más fuerte del poder libertario.

PL/MC