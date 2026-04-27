Trump estalla al ser preguntado por el manifiesto del atacante: “No soy un violador, no soy un pedófilo, das vergüenza”

“Ya no estoy dispuesto a permitir que un pedófilo, un violador y un traidor manche mis manos con sus crímenes”. Es la frase del manifiesto de Cole Tomas Allen que sacó de sus casillas a Donald Trump cuando se la leyó este domingo Norah O'Donnell durante su entrevista en CBS.

“Estaba esperando a que leyeras eso porque sabía que lo harías”, respondió Trump ante las cámaras: “Porque sos... sos... sos gente horrible. Gente horrible. Sí, escribió eso. Yo no soy un violador. No violé a nadie. No soy un pedófilo. No soy un pedófilo. Leyó esa basura de un enfermo. Me relacionaron con cosas que no tienen nada que ver conmigo. Fui totalmente exonerado. Sus amigos del otro lado [demócratas] son los que estuvieron involucrados con Epstein y otras cosas. Deberías avergonzarte de leer eso porque yo no soy nada de eso”.

Y agregó: “No deberías estar leyendo eso en 60 Minutes. Sos una vergüenza. Pero adelante. Terminemos la entrevista. Usted es vergonzosa”.

Trump fue condenado en 2023 a pagar cinco millones de dólares a la columnista E. Jean Carroll, dos millones por el “abuso sexual” producido en 1996 y tres por “difamación”, al haberlo negado en los años posteriores. Así lo dictaminó un jurado del tribunal federal de Manhattan, que descartó el delito de violación.

Y cuando O'Donnell le comenta que el atacante expresaba en sus redes sociales “retórica antitrumpista y anticristiana”, el presidente de EE.UU. estalla de nuevo: “¿Por qué no lee todo lo antitrumpista? ¿Por qué no lo lee? Acaba de hacerlo, así que ¿por qué no lo lee?”

A continuación, la periodista le cuenta que el atacante había asistido a una protesta de No Kings en California, a lo que Trump responde: “La razón por la que hay gente así es porque hay gente haciendo lo de No Kings. Yo no soy un rey. Lo que soy... si fuera un rey, no estaría tratando con usted”.