Quién es Cole Thomas Allen, el “lobo solitario” sospechoso del intento de tiroteo en la cena de Donald Trump

Un hombre armado fue reducido y detenido por el Servicio Secreto de Estados Unidos cuando intentó ingresar a la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA), a la que asistían el presidente Donald Trump, la primera dama Melania Trump y el vicepresidente JD Vance.

Según la información oficial, el sospechoso no logró atravesar el perímetro de seguridad. Durante el incidente se registraron disparos y uno de los agentes resultó herido, aunque se encuentra fuera de peligro gracias al chaleco antibalas.

Tras lo ocurrido, Trump definió al atacante como un “lobo solitario” y aseguró que la situación fue contenida antes de que implicara un riesgo mayor dentro del evento.

Quién es el principal sospechoso

Aunque las autoridades no confirmaron públicamente su identidad en un primer momento, distintos medios identificaron al detenido como Cole Thomas Allen, de 31 años, residente en Torrance, California.

De acuerdo con esos reportes, Allen es ingeniero mecánico e informático, con estudios en el Instituto Tecnológico de California y un máster en ciencias informáticas obtenido en 2025 en una universidad estatal de California.

También habría trabajado como desarrollador de software, realizado prácticas en la NASA y se desempeñaba como profesor en una empresa de preparación académica, además de definirse como desarrollador independiente de videojuegos.

Personas de su entorno lo describieron como alguien “inteligente”, “amable” y “tranquilo”, con dominio en áreas como biología, matemáticas y ciencias.

La investigación y las acusaciones

El sospechoso fue trasladado a un hospital tras su detención, sin heridas de gravedad. La fiscal federal para el distrito de Columbia, Jeanine Pirro, informó que enfrenta dos cargos graves vinculados a la tenencia de armas y agresión, y sostuvo que “tenía intención de causar el mayor daño posible”.

Tanto Trump como la alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, y autoridades policiales coincidieron en que, hasta el momento, no hay indicios de la participación de otras personas.

En paralelo, el presidente difundió en su red social imágenes del detenido —incluida una fotografía en la que aparece esposado— y fragmentos de las cámaras de seguridad, donde se observa el momento en que el hombre corre hacia el control de acceso antes de ser reducido por los agentes.

La investigación continúa para determinar con precisión la secuencia del hecho, el origen de las armas y las motivaciones detrás del intento de ataque en uno de los eventos políticos y mediáticos más relevantes de Washington.

Con información de agencias