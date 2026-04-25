En medio de la interna peronista, Máximo Kirchner defendió a Cristina, criticó al Gobierno y le envió mensaje a Axel Kicillof

El diputado nacional Máximo Kirchner brindó este sábado un discurso en la provincia de Santa Fe, donde se refirió al peronismo y afirmó que desde el partido “siempre estamos para sumar”. Sin nombrarlo, también le envió un mensaje al flamante presidente del PJ bonaerense, Axel Kicillof.

Asimismo, el legislador se refirió a la situación que atraviesa su madre, la expresidenta Crtistina Fernández de Kirchner, y reafirmó la conducción de la exmandataria a pesar de la condena que cumple actualmente.

“Entiendan lo que voy a decir acá con la mejor buena fe, cuando escucho a algunos compañeros que se llaman peronistas, ignorar la situación de quien fuera dos veces presidente, vicepresidenta de la Argentina, mi reflexión es esta: Perón que nunca hubiera vuelto a la Argentina y quizás nunca hubiera salido de la isla Martín García”, enfatizó Máximo Kirchner.

Y continuó: “El peronismo no es eso, el peronismo cuida a sus conducciones, el peronismo cuida a sus trabajadores y no da quorum para la reforma laboral”.

“Pareciera que como no puede ir a elecciones, no puede ser la conducción. Se están valiendo aquellos con esos argumentos de cómo no puede ir a elecciones, no pueden conducir, se terminan valiendo de ese presidente que dijo que la metió presa en esta farsa que llamamos democracia en Argentina”, dijo Máximo Kirchner.

A su vez, deslizó una línea y cargó contra aquellos que buscan reponer una nueva conducción en el Partido Justicialista: “¿Cómo puede ser que un presidente diga que metió presa a la presidenta del principal partido de oposición y muchos miren para otro lado, y estén discutiendo a ver quién es la conducción?”.

Sobre Vaca Muerta e YPF

En otro tramo de su discurso, el diputado y referente de La Cámpora indicó que el actual superávit energético que atraviesa la Argentina fue conecuencia de las políticas tomadas por el peronismo, en donde mencionó la recuperación de Vaca Muerta y YPF.

“Fue el peronismo cuando recuperó Vaca Muerta, fue el peronismo cuando recuperó YPF, fue el peronismo cuando hizo impuesto a las grandes fortunas de los que más tienen, sin miedo, para que de ahí salieran los fondos para pedir un gasoducto. Porque si no, sinceramente, pareciera que todo pasa por generación espontánea y nadie sabe muy bien por qué”, dijo.

Quiénes estuvieron presentes

Del encuentro particiaparon los diputados nacionales Florencia Carignano, Alejandrina Borgatta, Agustín Rossi, Germán Martínez y Diego Giuliano, junto al senador provincial Armando Traferri. También estuviueron presentes referentes provinciales y contó con la presencia de distintas autoridades del Partido Justicialista santafesino: su presidente, Guillermo Cornaglia, y la vicepresidenta María Luz Rioja, quienes acompañaron la actividad junto a intendentes y presidentes comunales de distintos puntos de la provincia.

Lejos de Axel Kicillof

Máximo Kirchner no estuvo presente durante la primera reunión del Consejo partidario del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kciillof, al frente del PJ bonaerense, aunque sí estuvo su mano derecha, Mayra Mendoza, quien viene de generar un fuerte revuelo por sus polémicos dichos contra el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y contra el propio mandatario provincial.

En efecto, el estreno del cargo de Axel Kicillof en el PJ bonaerense se da luego de que la diputada provincial de La Cámpora y exintendente de Quilmes reabriera las heridas a través de un insidioso mensaje de chat contra el gobernador, que además incluyó un golpe bajo contra Bianco, que tuvo que ser operado de urgencia en Barcelona por una apendicitis.

Con información de Noticias Argentinas

JIB