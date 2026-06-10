Hallaron muerta en La Plata a una adolescente de 15 años que había sido víctima de abuso sexual

Una adolescente de 15 años fue hallada sin vida en su casa de la localidad de Melchor Romero, en el partido de La Plata. Fuentes policiales confirmaron que se trató de un suicidio y el trágico hecho quedó vinculado directamente al cuadro depresivo que sufría la menor tras haber sido víctima de un abuso sexual, causa por la cual el acusado sigue libre.

La víctima fue identificada como Zahiara Jazmín Quispe. Según informaron voceros judiciales, fue su propia madre quien la encontró en la vivienda. La mujer detalló que en los últimos días había notado a su hija sumamente angustiada y sumergida en un estado emocional “preocupante y depresivo”.

Una causa previa sin detenidos

La adolescente había denunciado un abuso sexual en el partido bonaerense de Florencio Varela.

El expediente por este delito se tramita en la Fiscalía N° 8, bajo la dirección de la fiscal Alejandra Ruggeri, y está caratulado como “corrupción y abuso sexual de menores”.

A pesar de la gravedad de la denuncia, el principal acusado, identificado como Raúl Ojeda, continúa en libertad.

Investigación actual

Tras el hallazgo del cuerpo, la Fiscalía N° 6 de La Plata, liderada por el fiscal Patricio Barraza, abrió una causa bajo la carátula de “averiguación de causales de muerte”. Fuentes de la investigación señalaron que los accesos a la vivienda no estaban forzados y que no se registraron faltantes de valor, lo que refuerza la hipótesis del suicidio. Las autoridades se encuentran a la espera de los resultados de la autopsia y tienen previsto tomar declaraciones testimoniales al entorno de la joven para terminar de reconstruir el contexto del hecho.

Duelo en la comunidad educativa

Zahiara asistía a la Escuela de Enseñanza Secundaria N° 22, ubicada en la intersección de las calles 520 y 138 bis. Ante la drástica noticia, las autoridades del colegio dispusieron una jornada de duelo institucional, enviaron sus condolencias a los familiares de la alumna y compartieron un comunicado de apoyo a través de sus redes sociales oficiales.

Con información de NA