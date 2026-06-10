Militantes y dirigentes acompañaron a Cristina Fernández de Kirchner al cumplirse un año de su condena

A un año de la condena dictada en la causa Vialidad, militantes de La Cámpora y de distintas organizaciones políticas, sindicales y sociales se concentraron este miércoles frente al domicilio de Cristina Fernández de Kirchner, en el barrio porteño de Constitución, para expresarle su respaldo y reclamar el fin de lo que consideran una proscripción política.

La ex mandataria salió en varias oportunidades al balcón de su departamento ubicado en la calle San José 1111 para saludar a los manifestantes. Vestida con un saco verde y un jean, se mostró sonriente ante los cientos de simpatizantes que se acercaron al lugar.

Durante uno de los momentos de la jornada, incluso acompañó desde el balcón el estribillo de “Jijiji”, el clásico de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, en un gesto que muchos interpretaron como un homenaje al recientemente fallecido Indio Solari, histórico amigo de la familia Kirchner.

La convocatoria tuvo como eje central el acompañamiento a la actual presidenta del Partido Justicialista (PJ), a quien los organizadores consideran víctima de una condena injusta en el marco de una persecución política y judicial.

A lo largo de la tarde, frente al edificio se desplegaron banderas, pancartas y consignas en favor de la ex jefa de Estado. También participaron representantes de organizaciones gremiales y movimientos sociales que reclamaron su liberación y cuestionaron el accionar de la Justicia.

La actividad incluyó una radio abierta impulsada por distintos sindicatos, intervenciones de referentes políticos y la proyección de un video sobre la situación económica y social del país desde que se conoció la sentencia contra la ex presidenta.

En paralelo, se desarrollaron actos y encuentros militantes en distintos puntos del país. Según los organizadores, las actividades buscaron vincular la situación judicial de Cristina Kirchner con las dificultades económicas que atraviesa gran parte de la población.

Las convocatorias se replicaron en ciudades como San Fernando del Valle de Catamarca, Resistencia, San Juan y Trelew, además de numerosas localidades bonaerenses, entre ellas Morón, Quilmes, Avellaneda, Lanús, La Matanza, Lomas de Zamora, Merlo, Tigre, Escobar e Ituzaingó.

La jornada formó parte de una serie de acciones impulsadas por el kirchnerismo para mantener vigente el reclamo por la situación judicial de Cristina Kirchner y reforzar la denuncia de una supuesta proscripción política de la principal referente del espacio.

Con información de la agencia NA