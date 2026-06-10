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Un año de prisión domiciliaria

Legisladores de Unión por la Patria reclamaron la liberación de Cristina Kirchner y presentaron un escrito ante la Corte

  • Diputados y senadores denunciaron una situación de “proscripción” de la ex presidenta y cuestionaron las condiciones de su detención domiciliaria. También enviaron una carta a la Corte Suprema y al Consejo de la Magistratura.

Los bloques de senadores y diputados del peronismo (Unión por la Patria y el Bloque Justicialista) realizaron una conferencia de prensa conjunta en el Salón Provincias Unidas del Senado.
Los bloques de senadores y diputados del peronismo (Unión por la Patria y el Bloque Justicialista) realizaron una conferencia de prensa conjunta en el Salón Provincias Unidas del Senado. NA

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Legisladores nacionales de Unión por la Patria realizaron este miércoles una conferencia de prensa en el Congreso para reclamar la liberación de Cristina Fernández de Kirchner, al cumplirse un año de la prisión domiciliaria que cumple tras la condena en la causa Vialidad.

Durante la actividad, diputados y senadores denunciaron una supuesta situación de arbitrariedad judicial y sostuvieron que existe una estrategia de “proscripción” contra la ex mandataria.

Uno de los principales oradores fue el presidente del bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, quien cuestionó las condiciones impuestas a la ex presidenta durante su detención. “Ni los genocidas ni los narcotraficantes tienen condiciones de detención domiciliaria como las que se le aplican a Cristina Fernández de Kirchner”, afirmó el legislador.

Tras la conferencia, los representantes de Unión por la Patria enviaron una carta a la Corte Suprema de Justicia y al Consejo de la Magistratura para exigir que se revierta la situación que atraviesa la ex jefa de Estado.

En el documento, los legisladores sostuvieron que la condena y las condiciones de detención de Cristina Kirchner constituyen una vulneración de sus derechos y reiteraron sus cuestionamientos al accionar del Poder Judicial.

La presentación se realizó en el marco de distintas actividades impulsadas por el kirchnerismo para visibilizar su rechazo a la situación judicial de la ex presidenta, a quien consideran víctima de una persecución política y judicial.

Con información de la agencia NA

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