Estudio: identificaron 74 variantes genéticas vinculadas a la ansiedad

Un macroestudio internacional sin precedentes logró un avance crucial para la salud mental. Una investigación coliderada por el King's College de Londres (Reino Unido) y el Instituto de Investigación Médica QIMR Berghofer (Australia) logró identificar 74 variantes genéticas directamente asociadas a los trastornos de ansiedad, una condición que va en aumento a nivel global, afectando especialmente a los jóvenes.

El histórico descubrimiento, publicado en la prestigiosa revista Nature Human Behaviour, se consolidó como el más grande en su tipo hasta la fecha, tras analizar el ADN de casi 700.000 personas de ascendencia europea.

Un mapa genético inédito

La relevancia del estudio radica en que, del total de las variantes detectadas, 39 de ellas jamás habían sido vinculadas previamente con la ansiedad.

De acuerdo con los científicos —un equipo liderado por la experta Thalia Eley—, gran parte de estos genes identificados muestran una alta actividad en el cerebro, jugando un rol clave en los procesos de comunicación entre las células nerviosas. Este hallazgo abre una ventana fundamental para comprender cómo la biología interactúa con factores externos como el entorno social y las vivencias personales.

La conexión entre cuerpo y mente

El análisis también reveló que la ansiedad comparte bases genéticas con otras afecciones. El estudio detectó fuertes correlaciones genéticas entre los trastornos de ansiedad y diversas condiciones físicas y mentales:

Salud mental: depresión.

depresión. Dolores: migrañas y dolor crónico.

migrañas y dolor crónico. Trastornos gastrointestinales: síndrome del intestino irritable.

síndrome del intestino irritable. Otras patologías: enfermedad coronaria y endometriosis.

“Estas correlaciones ponen de relieve la interconexión entre la salud mental y la salud física. Nuestros hallazgos no revelan una relación de causa y efecto, pero plantean interrogantes importantes para futuras investigaciones”, explicó Brittany Mitchell, coautora principal del estudio.

Genética vs. entorno: ¿Qué define la ansiedad?

Los investigadores enfatizan que la genética no es un destino inevitable. Megan Skelton, también autora principal del trabajo, aclaró un punto fundamental:

“Es importante señalar que una persona con un alto riesgo genético puede no desarrollar ansiedad, mientras que una persona con un bajo riesgo genético sí podría”.

Sin embargo, las expertas coinciden en que descifrar este mapa de riesgo biológico es una herramienta poderosa. A largo plazo, el objetivo de este descubrimiento es identificar de forma temprana a las personas más vulnerables a los factores ambientales estresantes, facilitando el diseño de estrategias de prevención personalizadas y tratamientos mucho más eficaces.

Con información de NA