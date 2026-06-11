Milei designó a una exfuncionaria de Capital Humano como nueva subsecretaria de Culto

El presidente Javier Milei designó a la nueva Subsecretaria de Culto y Civilización del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y se trata de la abogada María Inés Brogin Alba, quien ocupaba un cargo similar, pero de Gestión Administrativa y dentro del Ministerio de Capital Humano.

“Desígnase en el cargo de Subsecretaria de Culto de la Secretaría de Culto y Civilización del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Civilización del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a la abogada María Inés Brogin Alba”, señaló el Decreto 442/2026 firmado por Milei y el canciller Pablo Quirno publicado este jueves en el Boletín Oficial.

En el documento, se añadió: “Asígnase la categoría de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario a la abogada María Inés Brogin Alba, al solo efecto del rango protocolar, conforme lo establece el artículo 6° de la Ley del Servicio Exterior de la Nación N° 20.957 y sus modificatorias, mientras dure el desempeño de sus funciones como Subsecretaria de Culto”.

La flamante Subsecretaria de Culto fue coordinadora de servicios de Casa de Gobierno durante el gobierno de Mauricio Macri, a la vez que también se desempeñó como prosecretaria Letrada del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y subgerente de Asesoramiento Legal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

La Subsecretaría de Culto, entre otras funciones entiende en la formulación de políticas referidas a las relaciones de la Argentina con la Santa Sede y con la Soberana Orden de Malta y en lo inherente a la conclusión de instrumentos internacionales, incluyendo la negociación y celebración de concordatos y acuerdos en materia religiosa.

Tiene a cargo todo lo referido a las relaciones del Gobierno con la Iglesia Católica Apostólica Romana, así como la centralización de las gestiones que ante las autoridades públicas hiciera la Iglesia, y el Registro de Institutos de Vida Consagrada.

Se encarga de las solicitudes de reconocimiento e inscripción de las iglesias, confesiones, comunidades o entidades religiosas distintas de la Iglesia Católica Apostólica Romana, que ejerzan su actividad en nuestro país, por lo tanto interviene en todo aquello que hace a las relaciones del Gobierno con ellas.

Forma parte de la planificación y desarrollo de los objetivos y estrategias para posicionar internacionalmente a la Argentina como Estado comprometido con la defensa de la libertad religiosa, la convivencia y la promoción del diálogo interreligioso.

Asesora a cualquier funcionario del gobierno que requiera asistencia en cuestiones de índole religiosa y entiende en lo concerniente a reuniones, misiones, congresos y conferencias nacionales e internacionales en materia religiosa y/o de culto.