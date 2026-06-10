Abuelas, HIJOS y organismos de derechos humanos repudiaron la presencia de militares armados en la ex ESMA

La presencia de militares armados y vehículos del Ejército en el predio de la ex ESMA durante un acto realizado en el Museo Malvinas generó un fuerte rechazo de organismos de derechos humanos, entre ellos Abuelas de Plaza de Mayo e HIJOS, que calificaron el hecho como una “provocación” y una “ofensa a la memoria”.

El episodio ocurrió este miércoles en el Espacio Memoria y Derechos Humanos, donde durante la última dictadura cívico-militar funcionó uno de los mayores centros clandestinos de detención, tortura y exterminio del país. Allí ingresaron efectivos uniformados y armados para participar de una actividad organizada por el Museo Malvinas con motivo del Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas, Islas del Atlántico Sur y Sector Antártico.

La situación fue advertida inicialmente por la periodista Luciana Bertoia y rápidamente generó repercusiones en redes sociales, donde comenzaron a circular imágenes de militares con armas largas y vehículos oficiales dentro del predio.

Poco después, el Directorio de Organismos de Derechos Humanos del Espacio Memoria difundió un comunicado en el que expresó su “máximo repudio” a lo ocurrido. “Consideramos que este hecho significa una provocación y una ofensa a la memoria”, señalaron las organizaciones.

En el documento recordaron que en la ESMA estuvieron cautivas unas 5.000 personas que fueron víctimas de secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones forzadas, y destacaron que el lugar funciona actualmente como espacio de memoria y también como prueba judicial en las causas por delitos de lesa humanidad.

Los organismos advirtieron además que la presencia de personal militar armado contradice la normativa vigente dentro del predio. “Este tipo de actos son contrarios al objetivo de construir memoria social para el que fue creado el Espacio Memoria y Derechos Humanos y producen una revictimización para quienes sufrieron crímenes de lesa humanidad, a la vez que contradicen la reglamentación actual que prohíbe el uso de armas en el predio”, sostuvieron.

Desde HIJOS también difundieron el comunicado y cuestionaron lo que definieron como una creciente militarización del Museo Malvinas desde la llegada al Gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel.

Las organizaciones apuntaron particularmente contra el director del museo, Augusto Esteban Vilgré Lamadrid, un militar retirado y veterano de la Guerra de Malvinas, cuya designación, afirmaron, imprimió una impronta militar a una institución que históricamente no la había tenido.

En un contexto marcado por los 50 años del golpe de Estado de 1976, los organismos vincularon lo ocurrido con lo que consideran un retroceso en las políticas de memoria.

“A 50 años del golpe genocida, este acto innecesario de exhibicionismo militar en un espacio de memoria, en el contexto de negacionismo y hasta de apología del terrorismo de Estado por parte del Gobierno, nos alerta y preocupa, mientras a la par son desmanteladas las políticas públicas de Memoria, Verdad y Justicia”, señalaron.

Según trascendió, organismos de derechos humanos trabajan en distintas presentaciones judiciales para denunciar lo sucedido y reclamar explicaciones sobre el ingreso de efectivos armados a un espacio que fue creado precisamente para preservar la memoria de los crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas durante la última dictadura.

El cierre del comunicado retomó dos de las consignas históricas del movimiento de derechos humanos: “Las Malvinas son argentinas. Los desaparecidos también. Digan dónde están”.

CRM