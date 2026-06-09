Un Mundial con tres ceremonias de apertura: estos son los artistas que las protagonizarán

Por primera vez en 92 años de historia de la Copa del Mundo, habrá tres ceremonias inaugurales independientes. El Mundial 2026, que arranca este jueves 11 de junio, rompe con una tradición casi centenaria: siempre había habido una sola apertura, en la sede del partido inaugural. Este año, en el primer Mundial con tres países anfitriones y 48 selecciones, la FIFA decidió que también la inauguración debía ser triple. Cada nación anfitriona tendrá su propio espectáculo, con su propia identidad cultural y su propio cartel de artistas, aunque siguiendo un mismo hilo conductor creativo.

La ceremonia principal tendrá lugar en Ciudad de México, en el estadio Azteca, a las 14:30h (hora argentina), 90 minutos antes del partido inaugural entre México y Sudáfrica. Curiosamente, el estadio Azteca se convertirá así en el primer estadio de la historia en acoger tres ceremonias inaugurales de un Mundial, después de haberlo hecho en 1970 y en 1986.

El espectáculo rendirá homenaje a la cultura mexicana con un concepto centrado en el tradicional papel picado y combinará géneros que van del pop y el regional mexicano a la cumbia y la música urbana. Los artistas encargados de cantar el tema oficial del evento, “Dai Dai”, serán Shakira y Burna Boy.

Será la cuarta vez que la artista colombiana participe en un evento mundialista despues de cerrar el Mundial de Alemania 2006 con “Hips Don’t Lie ”, estar en Sudáfrica 2010 con “Waka Waka”, en Brasil 2014 con “La La La” en la clausura, y ahora abre y cierra el Mundial 2026.

También están confirmados Maná, Alejandro Fernández, Belinda, Los Ángeles Azules, J Balvin, Lila Downs y Danny Ocean. A ellos se suma Tyla, la cantante sudafricana, en un guiño explícito al equipo rival en el partido inaugural.

Canadá y Estados Unidos también tienen su momento

Al día siguiente, el 12 de junio a la misma hora, le tocará el turno a Canadá. En Toronto, el BMO Field acogerá la ceremonia canadiense previa al partido entre Canadá y Bosnia y Herzegovina. El espectáculo promete un recorrido visual de costa a costa por la geografía del país, con un cartel que mezcla nombres globales con artistas de raíces canadienses: Michael Bublé, Alanis Morissette, Alessia Cara, Jessie Reyez, Alicia Keys, Nora Fatehi, Elyanna, Sanjoy, Vegedream y William Prince no faltarán a la cita.

En Los Ángeles, la ceremonia estadounidense empezará a las 20:30 horas y estará inspirada en la ciudad como capital mundial del entretenimiento, con una puesta en escena que combinará música, cultura pop y tecnología. El cartel lo forman Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla. La presencia de LISA, exintegrante del grupo de K-pop BLACKPINK, marcará un hito: será una de las principales representantes de ese género en una ceremonia inaugural mundialista, un reflejo del alcance global que ha adquirido la música coreana en los últimos años.

La banda sonora oficial: el álbum más ambicioso de la historia de un Mundial

Más allá de las ceremonias, la FIFA presentó ya el álbum de música oficial del torneo, con 18 canciones y el proyecto musical más extenso jamás creado para una Copa del Mundo. Entre los temas más destacados figuran “Dai Dai”, de Shakira con Burna Boy; “Goals”, una colaboración entre LISA, Anitta y Rema que mezcla K-pop, latin pop y afrobeats; “Game Time”, de Future y Tyla; “Lighter”, de Jelly Roll y Carín León, el primer single lanzado del álbum; “Por Ella”, de Los Ángeles Azules y Belinda; “Echo”, de Daddy Yankee y Shenseea; o “In the Stars (Remix)”, de los Rolling Stones.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, lo describió así: “El fútbol y la música trascienden fronteras y tienen el poder de unir culturas y comunidades. Estoy sumamente agradecido a todos nuestros fantásticos artistas, cuya habilidad, energía y pasión se han unido para brindar la banda sonora del mayor evento deportivo, social y cultural del mundo.”

La dimensión musical del torneo no se agota en las ceremonias y el álbum. Por primera vez en la historia de los Mundiales, la final del 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey contará con un espectáculo de medio tiempo, con Shakira, BTS y Madonna como cabezas de cartel. Un Mundial que decidió no quedarse solo en el fútbol y convertir cada momento del torneo, dentro y fuera del campo, en un espectáculo.