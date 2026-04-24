Axel Kicillof asumió la presidencia del PJ bonaerense en un contexto de tensiones internas

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, asumió este viernes la presidencia del Partido Justicialista bonaerense durante una reunión realizada en La Plata, en un contexto atravesado por diferencias internas dentro del peronismo.

El encuentro se desarrolló a puertas cerradas y tuvo como dato destacado la ausencia de Máximo Kirchner, quien hasta ahora encabezaba el partido. Según indicó el jefe de Gabinete provincial, Carlos Bianco, el diputado no había sido formalmente invitado y su no participación respondió a una decisión política.

Del cónclave sí formaron parte dirigentes vinculados a distintos sectores del espacio, entre ellos la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, referenciada en La Cámpora, sector que mantiene diferencias con el gobernador.

Al ingresar al encuentro, Bianco reconoció el escenario de debate interno tras las últimas derrotas electorales del peronismo a nivel nacional. “En cualquier fuerza política eso genera discusiones sobre responsabilidades y decisiones”, señaló.

Por su parte, Kicillof evitó profundizar las tensiones y planteó que la reunión estaría centrada en cuestiones organizativas, como la afiliación y la formación política. En la misma línea, desde el entorno del gobernador relativizaron la posibilidad de una definición anticipada de candidaturas presidenciales. “Este es un año de construcción política”, sostuvo Bianco.

Mientras se desarrollaba la reunión en La Plata, Kirchner participaba de una actividad en la provincia de Santa Fe, donde planteó la necesidad de construir una propuesta política “a favor de los intereses de la mayoría” y no definida únicamente en oposición al gobierno de Javier Milei.

La convocatoria formal del PJ bonaerense incluyó la distribución de cargos partidarios y el análisis de la situación política. Se prevé, además, la elaboración de un documento con críticas a la gestión nacional.

En paralelo, uno de los ejes de discusión dentro del partido es la actualización del padrón de afiliados. Según datos difundidos por dirigentes del espacio, el registro actual supera el millón de afiliados, con una baja proporción de jóvenes menores de 30 años.

Desde el gobierno provincial señalaron la necesidad de facilitar los procesos de afiliación y promover una renovación que amplíe la participación. “No hacerlo sería un error estratégico”, advirtió Bianco.