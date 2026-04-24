Franco Colapinto ya está en Buenos Aires para su exhibición y sueña con correr alguna vez el Gran Premio de Argentina

El piloto argentino de Fórmula 1, Franco Colapinto, reconoció que “correr el Gran Premio de Argentina es una de las cosas que más quiero en esta vida”.

Durante la conferencia de prensa previa a su Road Show de este domingo, el argentino comentó que estuvo en el Autódromo Óscar y Juan Gálvez: “Lo veo muy bien, no hay nada de lo que había antes, están rehaciendo toda la pista y es una obra muy grande que era necesaria para que vuelva la Fórmula 1 al país”.

En este sentido, subrayó que el histórico trazado “va por muy buen camino, tiene mucho trabajo por delante. Están haciendo todos los pasos correctos para proyectar una carrera de Fórmula 1 de acá al 2027 o 2028”.

Con respecto al Road Show que dará este domingo, en el que se espera la presencia de 500 mil personas, Colapinto destacó que “es muy importante para demostrar lo que puede llegar a atraer un Gran Premio en Buenos Aires o en Argentina”.

“Son muchas cosas lindas las que me pasan. Volver a la Argentina siempre es especial, me recarga y me hace volver a poner los pies en la tierra”, añadió, al tiempo que destacó: “Mi abuela va a poder venir y eso me pone muy contento: verme en un Fórmula 1 vestido de piloto”.

Por último, adelantó que estuvo preparando el Gran Premio de Miami, que será su próximo desafío en la Fórmula 1: “Estuve mucho tiempo en las fábricas. Ya estamos con los focos en Miami”.

Al ser consultado por el fanatismo que generó en el público argentino, Colapinto reconoció: “Es algo muy distinto a lo que pasa con otros pilotos. Para mí, lo que se generó desde mi llegada fue muy lindo. El domingo no sé dónde van a entrar 500 mil personas”.

“Tener la chance de que gente a la que le gusta o no el automovilismo y que quiera estar cerca para conocerme y escucharme es algo difícil de generar”, continuó el argentino, quien además reveló: “Si bien amo lo que hago y la Fórmula 1, mi gran objetivo como persona es dejar una huella”.

Con respecto a la increíble fama que consiguió desde que subió a la Fórmula 1, aseguró: “No me dejo de sorprender y siento que no me adapto ni llego a darme cuenta de todo lo que genero. Creo que lleva tiempo”.

El piloto argentino conducirá el monoplaza de Fórmula 1 E20 de 2012, impulsado por un motor Renault V8, con el branding completo del equipo BWT Alpine Formula One Team, en las calles del barrio de Palermo, marcando la primera vez en 14 años que un auto de Fórmula 1 circula en la Ciudad de Buenos Aires, en lo que será un momento único para el automovilismo nacional y para el disfrute de los fanáticos de Argentina.

El piloto del BWT Alpine Fórmula One Team dijo días atrás: “Conducir en casa un auto de Fórmula 1 será uno de los momentos más especiales de mi vida. Es mi forma de devolver, aunque sea un poco, todo el apoyo y el cariño que recibí desde muy chico, que me impulsa todos los días a seguir soñando con alcanzar todos mis objetivos en mi carrera. Cada mensaje, cada bandera y cada aliento siempre estuvieron presentes. Esto es para todos ustedes, para disfrutar juntos este momento especial”.

El cronograma de la exhibición de Colapinto

Este domingo 26 de abril las calles de la Ciudad de Buenos Aires vivirá un día histórico cuando Franco Colapinto se suba al volante de un monoplaza del BWT Alpine Formula One Team y recorra varios kilómetros frente a los fanáticos.

A partir de las 8:30 ya se podrá entrar a los sectores habilitados. Habrá dos grandes escenarios en plaza Seeber y plaza Sicilia con pantallas gigantes, donde se podrán ver las vueltas de Franco desde distintos ángulos, se harán entrevistas al público, habrá DJs y se presentará la Orquesta Sinfónica de la Ciudad, desde las 11:00.

En las plazas Sicilia y Seeber no va estar permitido acampar y estará prohibida la venta ambulante.

El circuito irá desde Libertador y Sinclair hasta Casares/Ugarteche, y por un tramo de la Avenida Sarmiento, entre Figueroa Alcorta y Libertador, pasando por el Monumento a los Españoles.

Las salidas de Colapinto en la pista callejera

Franco Colapinto hará cuatro salidas a la pista callejera de avenida Libertador, entre Bullrich y Casares.

La primera vuelta, manejando un Lotus E20 de 2012 con motor Renault V8 y con el branding de BWT Alpine Formula One Team, será a las 12:45.

La segunda vuelta de Colapinto será a las 14:30 con el legendario Flecha de Plata, el auto que inmortalizó el quíntuple campeón mundial de Fórmula 1 Juan Manuel Fangio.

Su tercera salida será a las 15:15 con su Lotus, esta es la última con un auto de F1.

A las 15:55 vuelve a salir a pista, pero esta vez en una recorrida sobre un Bus descapotable para saludar a todos los presentes.

La Ciudad distribuirá pantallas en puntos estratégicos para que nadie se pierda la actuación de Franco Colapinto.

Libertador y Casares

Libertador y Cavia

Figueroa Alcorta y Sarmiento (Planetario)

Figueroa Alcorta y Salguero

Sarmiento y Colombia

Bullrich y Cerviño

Figueroa Alcorta y Dorrego

Toda la cobertura de Franco Colapinto Road Show se podrá seguir en vivo y en exclusivo por ESPN y Disney+ Plan Premium, con los relatos y comentarios de Fernando Tornello, Juan Fossaroli, Juan Manuel ‘Cochito’ López y Alejandra Martínez.

Con información de NA y ESPN.