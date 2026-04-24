La UEFA sancionó a Gianluca Prestianni con seis partidos por “conducta discriminatoria” tras el cruce con Vinicius

La UEFA confirmó que Gianluca Prestianni tendrá una sanción de seis partidos “por una posible conducta discriminatoria” tras el cruce ante Vinicius por Champions League en el partido correspondiente entre el Benfica y el Real Madrid.

El ente regulador de las competencias en Europa sacó un comunicado donde multa al jugador argentino por dicha acción: “La UEFA ha decidido Suspender al jugador del SL Benfica, Gianluca Prestianni, por un total de seis (6) partidos oficiales de clubes y/o selecciones nacionales de la UEFA por conducta discriminatoria (es decir, homofóbica)”.

“La suspensión por tres (3) de estos partidos está sujeta a un período de prueba de dos (2) años, a partir de la fecha de la presente decisión”, menciona el comunicado, por lo que, de los seis partidos impuestos, tres quedarán bajo un periodo probatorio de dos años a partir de la fecha de la resolución; por lo que solo se harán efectivos si el futbolista reincide, de acuerdo al organismo europeo. Este periodo incluye el partido de suspensión provisional ya cumplido el 25 de febrero en la eliminatoria de la Champions League 2025/26 entre el Benfica y el Real Madrid.

La sanción trascendió las fronteras europeas, ya que la UEFA solicitó formalmente a la FIFA que la inhabilitación se extienda a nivel global. Por lo que de ratificarse este pedido por parte de la entidad madre del fútbol mundial, Prestianni estará inhabilitado también para encuentros con la Selección argentina.