Javier Milei refuerza su apoyo a Manuel Adorni y anticipa su candidatura para 2027

El presidente Javier Milei confirmó que estará presente en el Congreso el próximo miércoles para acompañar la exposición del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en un gesto político que busca reforzar su respaldo en medio de la investigación judicial que lo involucra.

Durante una entrevista en Neura, el mandatario fue explícito sobre su decisión: “Si claro que voy a ir a acompañar a Manuel, voy a ir a escuchar a mi jefe de Gabinete”, sostuvo, dejando en claro que su presencia en el recinto no será meramente protocolar.

La aparición conjunta se dará en el marco de la presentación institucional que Adorni debe realizar ante los legisladores, en cumplimiento de sus funciones. En ese contexto, Milei remarcó la importancia de mostrar apoyo político y personal a uno de sus principales colaboradores.

Consultado por la causa judicial, el Presidente transmitió tranquilidad y evitó profundizar en el expediente. “Manuel dará las respuestas que correspondan, está trabajando la Justicia, se están cumpliendo los plazos, y estamos muy tranquilos”, afirmó.

De esta manera, Milei buscó despejar dudas sobre la situación del funcionario y sostuvo que el proceso avanza dentro de los carriles institucionales, sin irregularidades ni interferencias del Poder Ejecutivo.

En otro tramo de la entrevista, el jefe de Estado también dejó definiciones sobre su futuro político y confirmó su intención de continuar en el poder más allá de su mandato actual. “No sólo voy a terminar este mandato, voy a aplicar a otro, si creo que hice las cosas bien. Después va a decidir la gente”, expresó.

Así, el Presidente no solo ratificó su respaldo a Adorni en un momento sensible, sino que además empezó a delinear el escenario electoral de cara a 2027, al dejar abierta la puerta a una nueva candidatura.

Con información de medios

JIB