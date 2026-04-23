Trump anuncia que Israel y Líbano han acordado extender el alto el fuego tres semanas

Trump anunció que Israel y Líbano acordaron extender el alto el fuego tres semanas. El presidente de EE.UU. publicó un post en Truth Social en el que aseguró que ambos países llegaron a un acuerdo.

“El presidente de los Estados Unidos, DONALD J. TRUMP, el vicepresidente de los Estados Unidos, JD Vance, el secretario de Estado, Marco Rubio, el embajador en Israel, Mike Huckabee, y el embajador en el Líbano, Michel Issa, se han reunido hoy con altos representantes de Israel y Líbano en el Despacho Oval”, publicó Trump, hablando en tercera persona de sí mismo.

Y añadió: “¡La reunión ha ido muy bien! Estados Unidos va a colaborar con Líbano para ayudarle a protegerse de Hezbolá. El alto el fuego entre Israel y el Líbano se prorrogará TRES SEMANAS. Espero con interés recibir en un futuro próximo al primer ministro de Israel, Bibi Netanyahu, y al presidente de Líbano, Joseph Aoun. ¡Ha sido un gran honor participar en esta reunión tan histórica!”.

Al mismo tiempo que Trump anunció este acuerdo tras una reunión en EE.UU., el presidente norteamericano se encuentra encallado en Irán, con la popularidad en mínimos, sin resolver la crisis del coste de la vida que prometió en campaña, con ultimátums que encadenan prórrogas y una tregua que va posponiendo.

El 21 de marzo, Trump afirmó que “arrasaría” las centrales eléctricas de Irán si no abría el estrecho en un plazo de 48 horas. Teherán no lo hizo, y amplió el plazo en 5 días.

Después, el 28 de marzo, Trump volvió a ampliar el plazo 10 días, alegando que Irán se lo había pedido, en contra de lo dicho por Teherán. Y dijo que arrasaría su civilización si no se llegaba a un acuerdo, cosa que no ocurrió.

Más tarde, el 6 de abril, Trump amplió el plazo dos semanas, amenazando con la destrucción del país si el estrecho no se abría durante ese plazo, cosa que no ocurrió.

A continuación, el 21 de abril, Trump amplió el plazo indefinidamente, alegando que lo hacía porque Pakistán se lo había pedido.

Y este 23 de abril, Trump lanzó una nueva amenaza al afirmar que ha “dado orden” a la Armada de EE.UU. para “que dispare y hunda cualquier embarcación, por pequeña que sea (¡sus buques de guerra están TODOS, los 159, en el fondo del mar!), que esté colocando minas en las aguas del estrecho de Ormuz”.

Estados Unidos no logró aportar datos precisos sobre el minado del estrecho que le atribuye a Irán, al tiempo que el presidente de EE.UU. dio señales contradictorias sobre la amenaza que ejerce Teherán en Ormuz, cuando acusó a sus aliados de la OTAN de no tener “agallas” por su negativa a ayudarle en desbloquear un paso que ha sido libre hasta que Washington comenzó los bombardeos el 28 de febrero pasado.