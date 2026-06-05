El Gobierno resiste a Michelli: Mahiques dijo que Milei no está obligado a firmar su nombramiento como jueza

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, anticipó que el presidente Javier Milei podría no firmar el decreto de nombramiento de la jueza María Verónica Michelli, designada a ocupar el Tribunal Oral Federal 3 de La Plata tal cual decidió este jueves el Senado con una abrumadura mayoría.

“Cuando se considere el momento oportuno para garantizar el servicio de Justicia, se firmará. El Senado habilitó al Presidente, pero no lo obligó”, sostuvo el funcionario respecto a la rúbrica del decreto.

Asimismo, pidió no hablar de “escándalo” luego de la aprobación del pliego de Michelli, horas después de los intentos del Poder Ejecutivo por intentar retirarlo pese a la resistencia de la jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich. “Todos los Presidentes desde el inicio de la democracia retirar pliegos”, lo justificó. “Es una facultad constitucional”, insistió. Además, admitió que incluyó a Michelli en las ternas, pero aclaró que el mandatario tiene la potestad de vetar las opciones.

Por su parte, Mahiques desmintió que los motivos para retirar el pliego hayan sido sus vínculos con el periodista Hugo Alconada Mon, que investiga casos de corrupción del Gobierno. “En ningún momento se dijo cuál es el motivo”, planteó.

Asimismo, el ministro sostuvo que uno de los pliegos retirados durante la gestión de Alberto Fernández fue el de su hermano Ignacio Mahíques, el fiscal que investigó a la expresidenta Cristina Kirchner en la causa Los Sauces. “Tenía el acuerdo de la comisión, la audiencia en el Senado para ser propuesto juez federal de Mercedes. El presidente Alberto Fernández retiró el pliego y no hubo ninguna tapa de diario ni manifestaciones ni nada”, se expidió.