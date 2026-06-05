El Senado aprobó el pliego resistido por la Casa Rosada y ahora la pelota quedó en el despacho de Milei

La aprobación de 74 pliegos judiciales permitió al Gobierno exhibir este jueves un avance concreto en la cobertura de vacantes que llevaban años sin resolverse. Sin embargo, la jornada dejó también una situación incómoda para la Casa Rosada: entre los expedientes aprobados figura el de Verónica Michelli, cuya candidatura había sido objetada por el oficialismo en las últimas semanas, debido a su parentesco con el periodista Hugo Alconada Mon, y cuyo futuro depende ahora exclusivamente de una decisión de Javier Milei.

La primera reacción presidencial fue, llamativamente, de celebración. Apenas terminada la sesión, Milei replicó un mensaje del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y definió la aprobación de los acuerdos como “el inicio de la reconstrucción de la Justicia”. El mensaje incluía a los 74 pliegos votados por el Senado. También al de Michelli.

La secuencia no deja de resultar paradójica. Durante las últimas semanas, la Casa Rosada intentó retirar el pliego de la candidata al Tribunal Oral Federal Criminal N°3 de La Plata y, cuando comprobó que ya no tenía margen reglamentario para hacerlo, buscó postergar su tratamiento. Ninguna de las maniobras prosperó. Finalmente, el Senado terminó aprobando su nombramiento junto al resto de los expedientes impulsados por el Poder Ejecutivo.

Ahora la decisión vuelve a quedar en manos del Presidente. Para que Michelli asuma efectivamente el cargo, Milei deberá firmar el decreto correspondiente junto a Mahiques, último paso previsto por la Constitución para completar el procedimiento de designación de jueces. En el Gobierno evitan anticipar qué hará el mandatario. Hasta horas antes de la sesión circulaban distintas interpretaciones jurídicas sobre la posibilidad de que el Ejecutivo no avanzara con esa firma y dejara el expediente en una suerte de limbo administrativo. La alternativa genera reparos entre constitucionalistas, que comparan esa eventual decisión con la negativa presidencial a promulgar una ley ya sancionada por el Congreso.

El episodio volvió a exponer además algunas diferencias internas dentro del oficialismo. La Libertad Avanza fue el único bloque que votó en contra de un pliego enviado originalmente por el propio Poder Ejecutivo. Hubo, sin embargo, dos excepciones. Francisco Paoltroni acompañó la designación y Patricia Bullrich, la titular del bloque, optó por abstenerse.

La ministra ya había anticipado públicamente su posición durante el debate. Sin cuestionar de manera frontal la postura de la Casa Rosada, sostuvo que no estaba dispuesta a acompañar una eventual sanción contra una candidata por una relación familiar. “Tengo una objeción de conciencia”, explicó durante la sesión. “No se pueden atribuir consecuencias disciplinarias a una persona por una relación familiar”.

Más allá de esa controversia, el oficialismo encontró motivos para reivindicar el resultado general de la jornada. Mahiques celebró la aprobación de los acuerdos y agradeció a Milei, a Karina Milei y a los senadores por destrabar una situación que mantenía vacantes judiciales sin cubrir desde hacía años. “Este es un verdadero triunfo para los ciudadanos que necesitan una Justicia que funcione”, afirmó.

Una de cal y otra de arena

La jornada tampoco estuvo exenta de contratiempos para la Casa Rosada. El oficialismo se vio obligado a retirar del temario el proyecto sobre inviolabilidad de la propiedad privada luego de que bloques habitualmente cercanos al Gobierno condicionaran su apoyo a la incorporación de nuevos cambios. Sin los votos asegurados, la iniciativa quedó en pausa y su tratamiento fue postergado para las próximas semanas.

En contraste, el Senado sí le dio al Ejecutivo una noticia largamente esperada al aprobar el acuerdo de pago con los fondos Bainbridge y Attestor por 171 millones de dólares. Se trata de los últimos reclamos pendientes vinculados al default de 2001. El expediente ahora deberá superar una segunda escala legislativa en la Cámara de Diputados antes de convertirse en ley.

Pero el interrogante político de la jornada quedó planteado en otro lugar. Después de intentar frenar la candidatura de Michelli y de votar en contra de su pliego en el Senado, el Gobierno terminó celebrando una sesión que la tuvo entre sus principales protagonistas. Ahora le toca a Milei decidir si completa el proceso con su firma o si abre una nueva controversia institucional. La reconstrucción de la Justicia que celebró este jueves podría comenzar, paradójicamente, por el expediente que más dolores de cabeza le provocó a la Casa Rosada.

PL/CRM