Efemérides
Día Internacional del Libro: ¿por qué se celebra el 23 de abril?
El Día Internacional del Libro se celebra cada 23 de abril, una iniciativa impulsada por la UNESCO para fomentar la lectura, la industria editorial y la protección de la propiedad intelectual a través de los derechos de autor. La elección de la fecha no es casual: coincide con la muerte de figuras clave de la literatura universal como Miguel de Cervantes, William Shakespeare y Inca Garcilaso de la Vega.
Los libros han sido, a lo largo de la historia, una de las principales herramientas para la transmisión del conocimiento y la preservación de la cultura. A través de sus páginas, generaciones enteras accedieron a ideas, relatos y saberes que permiten comprender el mundo y estimular la imaginación.
La jornada busca promover el hábito de la lectura desde edades tempranas y destacar su impacto en el desarrollo personal y social. Leer no solo amplía el vocabulario y fortalece la comprensión, sino que también fomenta el pensamiento crítico y la empatía.
En un contexto atravesado por la digitalización, el libro continúa adaptándose a nuevos formatos, como los ebooks y los audiolibros, ampliando las formas de acceso a la lectura. Sin embargo, su esencia como vehículo de conocimiento y disfrute permanece intacta.
Cada 23 de abril, el Día Internacional del Libro invita a redescubrir el placer de leer y a reconocer el papel fundamental de la literatura en la construcción de sociedades más informadas, creativas y libres.
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