Charly García fue operado de los riñones y evoluciona favorablemente

Charly García fue intervenido quirúrgicamente en las últimas horas y permanece internado en un centro de salud de la Ciudad de Buenos Aires, aunque desde su entorno transmitieron tranquilidad sobre su evolución.

El músico fue sometido a una nefrectomía parcial —procedimiento en el que se extirpa una porción del riñón— en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento, de acuerdo con información difundida por fuentes cercanas.

Según explicó su representante, la cirugía estaba prevista con anterioridad y no respondió a una situación de urgencia. Tras la operación, allegados al artista señalaron que el resultado fue favorable.

Luego de la intervención, el referente del rock nacional quedó alojado en una habitación común, donde continúa bajo observación médica y en proceso de recuperación.

La noticia despertó inquietud entre sus seguidores, en parte por los antecedentes de salud que el músico ha atravesado en los últimos años, con diversas internaciones y tratamientos.

En este contexto, su círculo cercano insistió en llevar calma y destacó que la recuperación evoluciona de manera positiva.

Con información de medios

JIB