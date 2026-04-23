Reforma electoral: el Gobierno impulsa eliminar las PASO, pero enfrenta resistencias en el Senado

El Gobierno nacional busca avanzar con una reforma electoral de amplio alcance que ya ingresó al Congreso y que tiene como eje central la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). La iniciativa, impulsada por la administración de Javier Milei, apunta a modificar de manera integral las reglas de competencia política, pero enfrenta un escenario complejo en el Senado, donde no están garantizados los votos necesarios.

El proyecto propone directamente derogar el régimen vigente de primarias, una herramienta que desde su implementación funciona como instancia de selección de candidatos y ordenamiento interno de los partidos. Desde el oficialismo sostienen que se trata de un mecanismo costoso e innecesario, aunque la mayoría de las fuerzas políticas —incluidos sectores dialoguistas— rechazan su eliminación.

En la Cámara alta, donde la iniciativa comenzará su recorrido legislativo, el panorama aparece adverso. Para aprobar una reforma electoral se requiere mayoría absoluta, es decir, 37 votos. Hoy, ese número luce lejano para el oficialismo. La Unión Cívica Radical ya adelantó que no acompañará la eliminación de las PASO y propone, en cambio, reformarlas para que sean optativas. En la misma línea se ubican partidos provinciales.

El rechazo también se extiende al peronismo. El kirchnerismo se opone de manera cerrada a eliminar las primarias, mientras que gobernadores que mantienen diálogo con la Casa Rosada tampoco garantizan su respaldo. En ese contexto, incluso dentro de La Libertad Avanza reconocen que la propuesta, tal como está planteada, difícilmente reúna las mayorías necesarias.

Ante ese escenario, en despachos oficialistas comenzaron a circular alternativas. Una de ellas es convertir las PASO en un sistema optativo, con inscripción voluntaria de votantes para participar en internas partidarias, similar al modelo utilizado en Estados Unidos. Sin embargo, esa variante tampoco genera consenso por el momento.

Más allá del debate por las primarias, el proyecto incluye otros cambios de peso. Uno de los puntos destacados es la incorporación del criterio de “Ficha Limpia”, que impediría ser candidatos a quienes tengan condenas confirmadas en segunda instancia por delitos dolosos.

La iniciativa también introduce modificaciones en la Ley de Partidos Políticos, con requisitos más estrictos para la afiliación, el funcionamiento y el reconocimiento de las agrupaciones. A su vez, establece nuevas condiciones para la oficialización de listas y la presentación de candidaturas.

En materia de financiamiento, el texto propone reglas más rígidas para los aportes públicos y privados, con mayores controles y límites a las contribuciones, en línea con la intención oficial de transparentar el sistema.

El intento de eliminar las PASO no es nuevo. El año pasado, el Gobierno ya había impulsado su suspensión, aunque finalmente debió conformarse con una solución intermedia para poder avanzar en el Congreso. Ahora, con el calendario electoral de 2027 en el horizonte, la discusión adquiere otra dimensión: para muchas fuerzas, las primarias siguen siendo una herramienta clave para definir liderazgos y ordenar la competencia interna.

Con información de la agencia NA