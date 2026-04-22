Trump abre la puerta a que las negociaciones se retomen de aquí al viernes mientras desliza que la tregua dure entre tres y cinco días

A Donald Trump le encanta amenazar y poner plazos. Tanto como saltarse las amenazas y los plazos. Sin embargo, cuando este martes afirmó que extendía el alto el fuego a petición de Pakistán, evitó comprometerse con una fecha de vencimiento. Ahora, Fox News informa que la Casa Blanca asegura que la prórroga del alto el fuego durará entre tres y cinco días.

Trump anunció la prórroga cuando el alto el fuego estaba a punto de expirar el martes por la noche, y afirmó que EE.UU. daría a Teherán más tiempo para presentar una “propuesta unificada” en virtud de la cual podrían reanudarse las conversaciones de paz en Pakistán.

Si el alto el fuego finaliza sin un acuerdo, Trump prometió eliminar la infraestructura energética y de transporte de Irán.

Por otro lado, fuentes de Islamabad insisten en la posibilidad de que se celebren nuevas conversaciones de paz en las próximas “36 a 72 horas”. Al ser preguntado el presidente de EE.UU. por esta posibilidad por parte del New York Post, Trump respondió en un mensaje de texto: “¡Es posible! Presidente DJT”.

“Teniendo en cuenta que el Gobierno de Irán se encuentra gravemente dividido —lo cual no es de extrañar— y a petición del mariscal de campo Asim Munir y del primer ministro Shehbaz Sharif, de Pakistán, se nos ha solicitado que suspendamos nuestro ataque contra Irán hasta que sus líderes y representantes puedan presentar una propuesta unificada”, afirmó el miércoles el presidente de EE.UU..

“Por lo tanto”, dice Trump en un post en Truth Social, “he ordenado a nuestras Fuerzas Armadas que mantengan el bloqueo y, en todos los demás aspectos, permanezcan preparadas y operativas, y, en consecuencia, prolongaré el alto el fuego hasta que se presente su propuesta y concluyan las negociaciones, sea cual sea el resultado”.

Horas después, ya entrada la noche en Washington, el presidente de EE.UU. decía en Truth Social: “¡Irán se está hundiendo financieramente! Quieren que se abra el estrecho de Ormuz de inmediato: ¡están desesperados por dinero! Pierden 500 millones de dólares al día. El ejército y la policía se quejan de que no les pagan. ¡SOS!!!”. Y añadía: “Irán no quiere que se cierre el estrecho de Ormuz, lo quiere abierto para poder ganar 500 millones de dólares al día (¡que es, por lo tanto, lo que están perdiendo si está cerrado!). Solo dicen que quieren que se cierre porque yo lo tengo totalmente BLOQUEADO (¡CERRADO!), así que simplemente quieren 'salvar las apariencias'. Hace cuatro días se me acercó gente diciendo: 'Señor, Irán quiere abrir el estrecho de inmediato'. Pero si hacemos eso, nunca habrá un acuerdo con Irán, a menos que volemos por los aires el resto de su país, ¡incluidos sus líderes!”

Desde que comenzó la guerra, los combates causaron la muerte de al menos 3.375 personas en Irán y más de 2.290 en Líbano, informa AP. Además, 23 personas murieron en Israel y más de una docena en los Estados árabes del Golfo. Asimismo, perdieron la vida 15 soldados israelíes en Líbano y 13 militares estadounidenses en toda la región.