Incidentes en el adiós al Indio Solari en Plaza de Mayo y el último pogo más grande del mundo
Fanáticos del Indio Solari convocaron a una “misa ricotera” a partir de las 18 en la Plaza de Mayo para despedir al referente del rock nacional, quien falleció este viernes a los 77 años. Sin embargo, desde los organismos de seguridad se decidió impedir el ingreso a los Ricoteros y esto generó disturbios. Incluso la policía echó gases a los fans que sólo querían homenajear a su ídolo.
La convocatoria comenzó a difundirse durante la mañana de este viernes por medio de grupos de fans y distintas plataformas digitales y cientos de usuarios compartieron una invitación para reunirse en el tradicional espacio público ubicado frente a la Casa Rosada.
Bajo la consigna de homenajear al ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, los organizadores esperan una importante concurrencia de seguidores que comenzaron a acercarse con banderas, remeras y otros símbolos vinculados al universo “ricotero”, y se encontraron con el vallado policial.
“Milei perdió la elección”
“Hoy Milei perdió la elección por no abrir el Congreso. Que quede grabado”, afirmó uno de los fans, tras la represión policial.
Palo a la policía: “Pobres tipos”
“No puedo creer lo que vivimos recién en el medio de la despedida del Indio, del dolor... todos esos que estaban con el escudito, crecieron escuchando esto. Pobres tipos”, afirmó otra fan del Indio Solari.
“Vinieron a reprimir”
“Es un duelo, ¿a vos te parece que puedan venir a romper las pelotas y pegarnos? ¿En qué país estamos viviendo? Vinieron en carpa, vinieron a reprimir, tanto miedo le tienen a un duelo nacional, es un duelo. Hay un muchacho con la cabeza rota ahí. Tienen miedo y vienen a reprimir”, disparó otro fan del Indio Solari.
Misa ricotera
Los fans comenzaron a recrear el clima de las históricas “misas ricoteras”, nombre con el que fueron conocidos durante décadas los recitales del artista debido a la masiva convocatoria y al fuerte sentido de pertenencia que caracterizó a sus seguidores.
La muerte de Solari generó una profunda conmoción en el ambiente artístico y entre miles de admiradores que, desde las primeras horas del día, multiplicaron mensajes de despedida y homenajes espontáneos en distintos puntos del país.
Considerado una de las figuras más influyentes de la historia del rock argentino, el músico construyó una relación singular con su público que trascendió generaciones y convirtió a sus conciertos en verdaderos fenómenos culturales de alcance masivo.
Con información de NA
0