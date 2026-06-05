Incidentes en el adiós al Indio Solari en Plaza de Mayo y el último pogo más grande del mundo

Fanáticos del Indio Solari convocaron a una “misa ricotera” a partir de las 18 en la Plaza de Mayo para despedir al referente del rock nacional, quien falleció este viernes a los 77 años. Sin embargo, desde los organismos de seguridad se decidió impedir el ingreso a los Ricoteros y esto generó disturbios. Incluso la policía echó gases a los fans que sólo querían homenajear a su ídolo.

🚨 La Policía de Jorge Macri y la Gendarmería de Javier Milei empezaron a REPRIMIR con GAS PIMIENTA en Plaza de Mayo a la gente que intenta despedir al Indio Solari. No respetan nada. Este gobierno se tiene que ir pic.twitter.com/I12Lk1KVmk — Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) June 5, 2026

La convocatoria comenzó a difundirse durante la mañana de este viernes por medio de grupos de fans y distintas plataformas digitales y cientos de usuarios compartieron una invitación para reunirse en el tradicional espacio público ubicado frente a la Casa Rosada.

Bajo la consigna de homenajear al ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, los organizadores esperan una importante concurrencia de seguidores que comenzaron a acercarse con banderas, remeras y otros símbolos vinculados al universo “ricotero”, y se encontraron con el vallado policial.

#Urgente Reprimen la misa ricotera en Plaza de Mayo. Lo antipopular le brota por los poros al gobierno de Jorge Macri pic.twitter.com/6PQjLYv3cj — Periodismo de Izquierda (@PeriodismoDeIzq) June 5, 2026

“Milei perdió la elección”

“Hoy Milei perdió la elección por no abrir el Congreso. Que quede grabado”, afirmó uno de los fans, tras la represión policial.

“Hoy Milei perdió la elección por no abrir el Congreso. Que quede grabado”.



Y si sí? pic.twitter.com/CeViaZxToX — 💛🇦🇷 🅟🅐🅜🅟🅐 🇦🇷💙 (@Pampa139) June 5, 2026

Palo a la policía: “Pobres tipos”

“No puedo creer lo que vivimos recién en el medio de la despedida del Indio, del dolor... todos esos que estaban con el escudito, crecieron escuchando esto. Pobres tipos”, afirmó otra fan del Indio Solari.

"¿Sabes que es lo peor? Que todos estos que están reprimiendo con el escudito, crecieron escuchando al Indio... POBRES TIPOS"



Aplausos para esta GENIA 👏👏 pic.twitter.com/LCjvWHPalm — Resistencia Nacional (@ResistenciaNac_) June 5, 2026

“Vinieron a reprimir”

“Es un duelo, ¿a vos te parece que puedan venir a romper las pelotas y pegarnos? ¿En qué país estamos viviendo? Vinieron en carpa, vinieron a reprimir, tanto miedo le tienen a un duelo nacional, es un duelo. Hay un muchacho con la cabeza rota ahí. Tienen miedo y vienen a reprimir”, disparó otro fan del Indio Solari.

+"Es un duelo flaca, ¿A vos te parece que puedan venir a romper las pelotas y pegarnos? ¿En qué país vivimos? Se murió EL INDIO SOLARI, es un duelo NACIONAL."



Creo que no fue una muy buena idea meterse con el pueblo en un día como este... pic.twitter.com/3UPQFEoTh9 — Revolución Popular (@RPN_Oficial) June 5, 2026

Misa ricotera

Los fans comenzaron a recrear el clima de las históricas “misas ricoteras”, nombre con el que fueron conocidos durante décadas los recitales del artista debido a la masiva convocatoria y al fuerte sentido de pertenencia que caracterizó a sus seguidores.

La muerte de Solari generó una profunda conmoción en el ambiente artístico y entre miles de admiradores que, desde las primeras horas del día, multiplicaron mensajes de despedida y homenajes espontáneos en distintos puntos del país.

Considerado una de las figuras más influyentes de la historia del rock argentino, el músico construyó una relación singular con su público que trascendió generaciones y convirtió a sus conciertos en verdaderos fenómenos culturales de alcance masivo.

Con información de NA