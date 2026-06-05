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El último adiós

La despedida del Indio Solari será este sábado

  • El horario y el lugar del homenaje serán informados en las próximas horas, una vez finalizados los trámites correspondientes.

Seguidores del músico se reunieron ante su casa en Ituzaingó
Seguidores del músico se reunieron ante su casa en Ituzaingó EFE

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El entorno del Indio Solari confirmó este viernes que la despedida pública del histórico músico se realizará este sábado 6 de junio. La información fue difundida a través de la cuenta oficial del artista, donde se agradeció el acompañamiento de los fans tras conocerse la noticia de su fallecimiento.

“La despedida del Indio tendrá lugar mañana, sábado 6 de junio. Tan pronto esté asegurada la hora a partir de la cual se desarrollará, y también el lugar (que no será en Parque Leloir), se los haremos saber”, señala el comunicado. 

De esta manera, quedó descartada la posibilidad de que el homenaje se realice en la vivienda donde residía el exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Los detalles del velatorio y homenaje público serán comunicados en las próximas horas.

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