Trump anuncia que mantiene el alto el fuego en Irán a petición de Pakistán

El presidente de EE.UU. amplía el plazo del alto el fuego pactado con Teherán a cuatro horas de que expire.

“Teniendo en cuenta que el Gobierno de Irán se encuentra gravemente dividido —lo cual no es de extrañar— y a petición del mariscal de campo Asim Munir y del primer ministro Shehbaz Sharif, de Pakistán, se nos solicitó que suspendamos nuestro ataque contra Irán hasta que sus líderes y representantes puedan presentar una propuesta unificada”, afirmó el presidente de EE.UU.

“Por lo tanto”, dice Trump en un post en Truth Social, “ordené a nuestras Fuerzas Armadas que mantengan el bloqueo y, en todos los demás aspectos, permanezcan preparadas y operativas, y, en consecuencia, prolongaré el alto el fuego hasta que se presente su propuesta y concluyan las negociaciones, sea cual sea el resultado”.

Esta decisión de Trump se produce en un momento en el que su valoración en materia económica se ha desplomado a medida que la guerra con Irán hace subir los precios, según una nueva encuesta de AP-NORC.

Los resultados del Centro de Investigación de Asuntos Públicos de The Associated Press-NORC muestran a un presidente que se enfrenta a promesas incumplidas de controlar la inflación y que pone a prueba la paciencia de los estadounidenses con un conflicto en Medio Oriente que se prolongó más de lo esperado.

La valoración de Trump en materia económica cayó al 30% en abril desde el 38% registrado en una encuesta de AP-NORC de marzo. Un porcentaje igualmente bajo de adultos estadounidenses, el 32%, aprueba el liderazgo del presidente respecto a Irán, cifra que se mantiene sin cambios desde el mes pasado.

La encuesta se realizó entre el 16 y el 20 de abril, periodo durante el cual Irán reabrió el estrecho de Ormuz y luego lo volvió a cerrar, un ejemplo de los giros bruscos que han caracterizado el conflicto.

Amenazas hasta el último minuto

“Espero estar bombardeando”. Así se manifestaba el presidente de EE.UU. este martes a primera hora en una entrevista telefónica con CNBC: “Es la mejor actitud con la que ir, pero estamos preparados para ir. Quiero decir, el ejército está deseando entrar en acción”.

Donald Trump hizo estas declaraciones a 12 horas que venciera el alto el fuego acordado con Irán –8.00 pm de este martes en EE.UU.–, pero también mientras siguen en el aire las negociaciones previstas en Islamabad entre la delegación estadounidense, comandada por el vicepresidente de EE.UU., JD Vance, y la de Irán.

“Tenemos tanta munición, que somos mucho, mucho más poderosos de lo que éramos hace cuatro o cinco semanas”, aseguraba Trump “Aprovechamos esto para reabastecernos, y ellos probablemente también se hayan reabastecido un poco. Y ayer interceptamos un barco que llevaba algunas cosas, lo cual no fue muy agradable, un regalo de China, quizás, pero me sorprendió un poco, porque creía que tenía un acuerdo con el presidente Xi, pero no pasa nada. Así es la guerra”.

¿Eso quiere decir que necesita al menos una perspectiva de un acuerdo firmado hoy o mañana, o de lo contrario reanudaría los bombardeos contra Irán?, le pregunta el periodista: “Espero que bombardeemos porque creo que esa es la mejor actitud con la que ir. Pero estamos listos para ir. Quiero decir, el ejército está deseando entrar en acción”.

En todo caso, Trump sigue buscando una salida al caos creado con su guerra en Irán: “Creo que vamos a acabar con un gran acuerdo, no tienen otra opción. Eliminamos su armada, eliminamos su fuerza aérea. Eliminamos a sus líderes, lo que complica las cosas en cierto modo, pero estos líderes son mucho más racionales. Y se trata de un cambio de régimen, que no es algo que dijera que iba a hacer, pero lo hice. Y creo que estamos en una posición negociadora muy fuerte para hacer lo que otros presidentes deberían haber hecho durante un periodo de 47 años”.

En paralelo, Trump interpeló al Gobierno iraní en Truth Social, acusándolo de “violar el alto el fuego varias veces”, pero también reclamando la liberación de unas mujeres supuestamente en el corredor de la muerte iraní: “A los líderes iraníes, que pronto entablarán negociaciones con mis representantes, les agradecería enormemente que liberaran a estas mujeres. Estoy seguro de que ellos respetarán el hecho de que lo hayan hecho. ¡Por favor, no les hagan daño! ¡Sería un gran comienzo para nuestras negociaciones!!!”.